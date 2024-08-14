Канализационную насосную станцию детского сада в Катюшках запустили в Лобне

Детский сад общей площадью пять тысяч квадратных метров сможет разместить 14 групп детей в возрасте от 1,5 до семи лет. В нем предусмотрены групповые помещения со спальнями, буфетные и игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, а также кабинеты психолога и логопеда. Также будут организованы пищеблок, административные и технические помещения.

Рабочие уже завезли и установили необходимое технологическое оборудование, мебель, одеяла, подушки и игрушки. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября, что станет важным событием для местных жителей и их детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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