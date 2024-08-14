14 августа 2024, 17:07

Канализационную насосную станцию детского сада в Катюшках запустили в Лобне

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В городском округе Лобня идут последние приготовления к открытию нового образовательного комплекса в микрорайоне Катюшки. Рабочие запустили канализационно-насосную станцию дошкольного учреждения, что позволило подключить детский сад к единой городской системе канализации.

Детский сад общей площадью пять тысяч квадратных метров сможет разместить 14 групп детей в возрасте от 1,5 до семи лет. В нем предусмотрены групповые помещения со спальнями, буфетные и игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, а также кабинеты психолога и логопеда. Также будут организованы пищеблок, административные и технические помещения.

Рабочие уже завезли и установили необходимое технологическое оборудование, мебель, одеяла, подушки и игрушки. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября, что станет важным событием для местных жителей и их детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Лобня Строительство Детские сады
14 августа 2024, 17:18
Театр «ШЭСТ» из Жуковского поучаствовал в форуме «Территория смыслов»
Театр ШЭСТ
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Ребята из театра «ШЭСТ» из Жуковского округа побывали на крупнейшем образовательном форуме страны «Территория смыслов». Они познакомились с известными гостями и обсудили актуальные для молодежи темы.

Актеры жуковского театра «ШЭСТ» встретились на международном форуме с почетными и медийными гостями. Они поучаствовали в мастер-классах.

Всего более 4000 человек со всех регионов нашей страны и других государств поучаствовали в десятом юбилейном форуме. Он прошел в образовательном центре «Сенеж» Солнечногорска.

Молодежь могла присоединиться к событию как очно, так и онлайн. Также каждый желающий получил возможность попробовать свои силы на конкурсе «Росмолодежь. Гранты».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Театры Жуковский
14 августа 2024, 17:17
День самоуправления провели в семейном центре в Лобне
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В центре помощи семье и детям «Лобненский» состоялся день самоуправления, организованный при поддержке волонтеров благотворительного фонда «Религия добра». Мероприятие направлено на обучение детей из Лобни основам самостоятельной жизни и финансового планирования.

Сначала воспитанникам рассказали о том, что значит быть взрослым: какие задачи необходимо решать, как зарабатывать и планировать бюджет. Затем ребята разделились на две команды, каждая из которых получила по 2,5 тысячи рублей для закупки продуктов.

Дети самостоятельно выбрали блюда, которые хотели приготовить, и отправились в магазин. В итоге они приготовили вкусный обед, включающий суп-лапшу, салат «Цезарь» и запеченную курицу с картошкой под присмотром волонтеров.

Такой опыт помог детям не только научиться принимать решения, но и развить навыки командной работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня
14 августа 2024, 17:17
Обустройство двух детских площадок в скверах началось в Жуковском
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Детские игровые площадки в скверах на улицах Баженова и Набережная Циолковского модернизируют в Жуковском. Там установят современное оборудование, резиновое покрытие и лавочки.

На обновляемых территориях появится новое оборудование и качественное покрытие. Размер площадок увеличат до 450 квадратных метров. Работы проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Подобные работы в этом году проведут во дворах домов по улицам Чкалова, Дугина, Молодежной, Луч, Клубной, Мичурина и Муромской.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дети Жуковский
14 августа 2024, 17:08
Пенсионеры из Лобни заняли 3-е место на областном турнире по теннису
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Участники клуба «Активное долголетие» из городского округа Лобня приняли участие во втором этапе областного турнира по настольному теннису. Перед началом соревнований участникам рассказали об истории этого вида спорта и провели разминку.

Турнир проходил по олимпийской системе, где участники выбывали после поражения. Лобненцы продемонстрировали отличные навыки и завоевали призовое третье место.

Клуб «Активное долголетие» активно организует спортивные, познавательные и творческие занятия для пенсионеров.

Напомним, что записаться в клуб могут мужчины от 60 лет и женщины от 55. Он расположен по адресу: улица Молодежная, 4.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Активное долголетие

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