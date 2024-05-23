Канализационно-насосную станцию восстановили в микрорайоне Луговая в Лобне

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Администрация города продолжает техническое обслуживание КНС по адресу улица Деповская, дом 2а, которая находится под управлением РЖД. Недавно там произвели замену неисправного насоса.

Также проведена замена участка канализационной трубы у дома № 16 на улице 40 лет Октября.

Продолжается ремонт в жилых домах на улице Калинина, 16, где заделаны межпанельные швы, на Колычева, 1 отремонтирован подъезд, а на Юности, 9 и в Научном городке, 14 обновлены входные группы.

Кроме того, сотрудники муниципального предприятия осуществили полив елей, посаженных в рамках акции «Лес Памяти». Все двадцать деревьев прижились и за ними продолжат ухаживать.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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