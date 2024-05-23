23 мая 2024, 18:19

Канализационно-насосную станцию восстановили в микрорайоне Луговая в Лобне

Unsplash
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В городском округе Лобня завершили ремонт канализационной насосной станции на территории спортшколы «Луговая». Специалисты заменили насосы и установили новую систему управления оборудованием.

Администрация города продолжает техническое обслуживание КНС по адресу улица Деповская, дом 2а, которая находится под управлением РЖД. Недавно там произвели замену неисправного насоса.

Также проведена замена участка канализационной трубы у дома № 16 на улице 40 лет Октября.

Продолжается ремонт в жилых домах на улице Калинина, 16, где заделаны межпанельные швы, на Колычева, 1 отремонтирован подъезд, а на Юности, 9 и в Научном городке, 14 обновлены входные группы.

Кроме того, сотрудники муниципального предприятия осуществили полив елей, посаженных в рамках акции «Лес Памяти». Все двадцать деревьев прижились и за ними продолжат ухаживать.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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ЖКХ Лобня Ремонтные работы
23 мая 2024, 18:16
Судебные приставы Подмосковья присоединились к акции по посадке деревьев
Unsplash
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Представители ГУ ФССП России по Московской области присоединились к ежегодной акции «Лес будущего» и посадили свыше 2,5 тысячи саженцев молодых деревьев и кустарников. Мероприятие прошло на 16 площадках региона.

Всего в этом году участники акции в Московской области высадили более 102 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба.

«Участие в акциях по посадке деревьев является доброй традицией судебных приставов Подмосковья. Каждый год сотрудники службы с семьями участвуют в данном мероприятии, восстанавливая вместе леса региона», - сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Экология
23 мая 2024, 17:56
Готовность теплосетей к отопительному сезону проверили в 5 округах Подмосковья
Министерство ЖКХ МО
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Специалисты подмосковной аварийной службы приняли участие в гидравлических испытаниях теплосетей в пяти округах Подмосковья. Они прошли в Лосино-Петровском, Балашихе, Наро-Фоминске, Павловском Посаде и Электростали.

Как сообщили в подмосковном МинЖКХ, испытания прошли на 27 участках трубопроводов. Пять из них не выдержали нагрузку, на них выявили утечки. После проведения ремонта гидроиспытания там проведут еще раз. Оставшиеся 22 участка показали готовность к работе в осенне-зимний период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых очистных сооружениях в Сергиевом Посаде. Их планируют открыть в 2025 году.

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ЖКХ
23 мая 2024, 17:38
Итоги хоккейного сезона подвели в Лобне
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Глава городского округа Анна Кротова приняла участие в церемонии подведения итогов хоккейного сезона. Мероприятие прошло в Ледовом Дворце.

В своем Telegram-канале Анна Владимировна сообщила, что в этом сезоне команда «Лобненские Крылья» достигла значительных успехов. На первенстве Московской области и Москвы среди юношей и юниоров ребята заслужили несколько призовых мест в различных возрастных категориях.

Команда завоевала серебряные и бронзовые медали, а юные хоккеисты принесли домой золото. Виталий Литвинов признан лучшим вратарем турнира.

Напомним, что хоккеисты тренируются круглый год в Ледовом дворце Лобни, который оснащен всем необходимым для достижения высоких результатов. На данный момент здесь тренируется более 100 спортсменов.

Также стоит отметить, что в ближайшем будущем в Лобне откроется новый ФОК с бассейном, запланированный к открытию в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Лобня Хоккей
23 мая 2024, 17:37
Котельную для нового ЖК «Космос» в Домодедове построят к августу
Главгосстройнадзор МО
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Новую котельную строят в микрорайоне Авиационный для нужд многоквартирных домов жилого комплекса «Космос». Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Готовность объекта достигла 80%. Завершен комплекс земляных работ и фундамент, смонтированы блок-модули и дымовые трубы на каркасе. В настоящее время ведутся работы по устройству наружных сетей котельной, а также всего жилого комплекса.

Здание котельной одноэтажное, его площадь составляет 161 квадратный метр. Функционировать объект будет автономно, без рабочего персонала. Основным топливом станет природный газ.

Строительство котельной завершится в августе 2024 года.

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ЖКХ Город Домодедово

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