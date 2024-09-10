Камуфляжные костюмы передали бойцам СВО из Балашихи

В Центр объединения гражданских инициатив «Единые» за помощью обратилась жительница Балашихи, которая работает воспитателем в детском доме. Сейчас один из ее бывших подопечных служит в зоне специальной военной операции. По ее просьбе руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов совместно депутатом Александром Бахтиным закупили 17 камуфляжных костюмов для мотострелковой части, в которой служит молодой человек.

«Наша главная задача - поддерживать наших бойцов, которые сегодня находятся на передовой. Мы в силах обеспечить их не только моральной поддержкой, но и конкретной помощью. Маскировочные костюмы и другие необходимые вещи помогут им выполнять свои задачи более эффективно и с большей безопасностью. Мы благодарны жителям, как Ольга, которые не остаются в стороне и проявляют инициативу, направленную на поддержку наших ребят», - сказал Попов.

Напомним, в округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина; в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, а также на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».