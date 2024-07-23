Камеры выявили 3 тысячи нарушений на мусорных площадках Подмосковья в июле

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, искусственный интеллект автоматически анализирует видеозаписи и отслеживает нарушения в области благоустройства.

Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Диденко, с начала июля камеры выявили около трех тысяч дефектов на мусорных площадках и более 600 припаркованных рядом с ними машин.

«В категории „Парковка перед КП“ было выявлено более 600 нарушений, из них вынесено 39 постановлений по делам об административных правонарушениях», - сообщил он.

В ведомстве отметили, что все обнаруженные нарушения передают коммунальным службам, где их обрабатывают в специальной системе. После этого виновникам могут выписать штраф или провести дополнительную проверку.

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