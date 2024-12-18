Камеры в Подмосковье выявили еще 1,8 тысячи нарушений содержания территорий

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко отметил, что за неделю «умные помощники» обнаружили и зафиксировали 1 826 замечаний по состоянию территорий.

Наибольшее количество нарушений связано с навалами отходов на контейнерных площадках. Все выявленные недочеты уже находятся в работе коммунальных служб и автоматически ведут к наложению штрафов.

Общая сумма взысканных штрафов составила 1,9 миллиона рублей. Наиболее часто нарушения встречаются в городах Химки, Одинцово, Воскресенск, Пушкинский и Орехово-Зуево.