23 января 2025, 16:57

Камеры помогли выявить еще 4 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Количество нарушений в содержании общественных территорий снизилось в Подмосковье на 50% за неделю. За этот период камеры системы «Безопасный регион» выявили более четырех тысяч недочетов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего замечаний выявили в Химках, Подольске, люберцах, Дзержинском и Щелкове.

Камеры выявили 230 неочищенных урн, три тысячи навалов мусора на контейнерных площадках, 180 вандальных надписей и 650 неработающих светильников. Свыше половины этих нарушений уже устранили, остальные находятся в работе у управляющих компаний.

Все работы проводят под контролем инспекторов министерства.

ЖКХ
23 января 2025, 17:19
Акция по сдаче елок на переработку продлится в Коломне до 10 февраля
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Областная экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» стартовала в муниципалитете 15 января. Она проводится в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и национального проекта «Экология».

Коломна ежегодно участвует в мероприятии, которое проводится с 2019 года, а в последнее время занимала лидирующие места по его итогам. На территории муниципалитета расположены четыре специализированные площадки: в Коломне на улицах Дзержинского, 16а, Октябрьской революции, 221а, Луговая, 10, а также в микрорайоне 1 в Озерах.

Площадка «Мегабак» в Коломне является постоянным участником экологической акции. Отслужившие свой срок елки и сосны сюда привозят как жители города, так и сотрудники предприятия, собирающие деревья на площадках ТКО.

Заместитель главы муниципалитета Дмитрий Ходасевич рассказал, что все собранные во время акции деревья отправятся на переработку. После этого они будут использоваться для подсыпки растений, изготовления элементов благоустройства в парках и на детских площадках, а также пойдут на корм животным.

Коломна Экология
23 января 2025, 16:58
Услуги Бюро технической инвентаризации стали доступны в МФЦ Лобни
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Жители Лобни теперь могут воспользоваться услугами Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в местных многофункциональных центрах. Среди доступных услуг — заказ технических паспортов и поэтажных планов, подготовка проектов для согласования перепланировок, выдача справок о ранее зарегистрированных правах, экспертиза по переводу садовых домов в жилые и другие услуги.

Директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук сообщила, что интеграция услуг Бюро технической инвентаризации в МФЦ позволит жителям получать весь комплекс услуг, связанных с недвижимостью и земельными участками.

Специалисты БТИ принимают посетителей с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), в пятницу с 9:00 до 17:45 (перерыв с 13:00 до 13:45) и в субботу с 9:00 до 13:00 без перерыва.

Напомним, МФЦ Лобни находится в здании администрации города на улице Ленина, 21. Этим летом для удобства жителей у входа установили широкий пандус, а также увеличили количество окон с 11 до 18, что позволило значительно сократить время ожидания.

Лобня Недвижимость МФЦ
23 января 2025, 16:38
Подмосковные фермеры получили 2,5 тысячи консультаций о мерах поддержки за год
фото: Медиасток.РФ
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Подмосковные фермеры получили свыше 2,5 тысячи консультаций по вопросам мер господдержки за год. Их оказывают в Центре компетенций Московской области.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, всего за год специалисты центра получили более 2,5 тысячи обращений. Они помогают фермерам получить субсидии и гранты, а также проводят консультации по земельным вопросам: получении участков в аренду и безвозмездное пользование.

Обратиться за помощью к специалистам можно по телефону 8(498)602-29-19 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Сельское хозяйство Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
23 января 2025, 16:19
Житель Балашихи поучаствовал в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе
пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Заместитель начальника территориального отдела по северной Балашихе Роман Алифанов решил провести свой отпуск в Анапе. Он стал волонтером, чтобы помочь в ликвидации последствий разлива мазута на побережье Черного моря.

Напомним, 15 декабря два танкера - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» - потерпели крушение в районе Керченского пролива. Сильный шквалистый ветер и высокие волны спровоцировали столкновение судов, в результате чего в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Наиболее пострадавшим оказался Краснодарский край, где был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

«Я купил билеты в Анапу еще в октябре. Когда узнал о катастрофе, не стал отменять поездку и решил посвятить один из дней волонтерству по сбору нефтепродуктов, выброшенных на пляж», - рассказал Роман.

По прибытии на место, он обратился в местную организацию, связанную с работой муниципалитетов, и представился как сотрудник администрации Балашихи. Ему посоветовали обратиться в волонтерское движение. В штабе волонтеров Роману выдали средства индивидуальной защиты и необходимый инвентарь.

По его словам, желание помочь побережью Черного моря возникло от чистого сердца. В ликвидации последствий разлива мазута участвуют тысячи волонтеров со всей страны. Эти неравнодушные люди работают над спасением Черного моря, очищая его от нефтепродуктов и помогая животным, пострадавшим от катастрофы. Они стали первыми, кто вышел на борьбу с последствиями разлива.

Работа волонтеров важна не только для восстановления экологии, но и для поддержки местного населения, которое столкнулось с последствиями этого бедствия. Инициативы таких людей, как Роман Алифанов, показывают, насколько важным является желание помочь и проявить гражданскую активность в трудные времена.

Балашиха Экология Анапа

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