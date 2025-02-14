Камеры помогли выявить еще 2 тысячи случаев нелегальной торговли в Подмосковье

За соблюдением правил торговли в Подмосковье помогают следить камеры системы «Безопасный регион». Всего на территории Московской области свыше 6,6 тысячи таких устройств. Их размещают там, где чаще всего собираются нелегальные продавцы: возле платформ МДЦ, автобусных остановок, соцучреждений.

В Минсельхозпроде Подмосковья добавили, что в январе камеры помогли выявить более двух тысяч нарушений. Из них 138 случаев были повторяющимися. Так, на Привокзальной площади в Балашихе была организована выносная уличная торговля овощами и фруктами.

«В местах несанкционированной торговли отсутствует контроль качества продукции. Также создаются условия недобросовестной конкуренции для законопослушных предпринимателей, так как в данных объектах документы зачастую оформлены ненадлежащим образом или отсутствуют вовсе, не передаются данные о сотрудниках и не уплачиваются налоги в бюджет», - отметили в ведомстве.