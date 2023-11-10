Камеры для выявления нарушений перехода через железную дорогу установили в Долгопрудном

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры устанавливают там, где нарушения совершают чаще всего. Система также способна определить личность и составить протокол о привлечении к административной ответственности.

В министерстве призвали жителей быть внимательными и переходить пути только в положенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».