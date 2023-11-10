Камеры для выявления нарушений перехода через железную дорогу установили в Долгопрудном
Выявлять нарушителей при переходе железной дороги в Долгопрудном будут новые камеры с функцией распознавания лиц. Всего в регионе такие устройства работают более чем на 50 станциях.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры устанавливают там, где нарушения совершают чаще всего. Система также способна определить личность и составить протокол о привлечении к административной ответственности.
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