Камень размером с перепелиное яйцо достали из носа пациентки в Пушкино

Пациентка не смогла вспомнить, что именно попало ей в нос. Это произошло несколько лет назад, но тогда женщину ничего не беспокоило и к врачам обращаться она не стала. Неприятные ощущения появились не так давно - пару месяцев назад. Боль и выделения стали причиной обращения в больницу.

Во время осмотра врачи обнаружили ринолит - так называемый носовой камень. Он образовался путем длительного налипания слизи на инородное тело, попавшее в нос несколько лет назад.

«Размер этого ринолита был таким, что вытащить его через носовой проход целиком было невозможно. Мы осторожно извлекли его по частям. Операция длилась 40 минут и прошла успешно», - рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Носовое дыхание у пациентки полностью восстановилось. Боль и выделения прошли. Сейчас женщина уже дома и вернулась к привычной жизни.