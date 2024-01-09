«Какая вы молодец». Андрей Воробьев похвалил жительницу Климовска за неравнодушие

Читайте нас в:

Главной темой встречи Воробьев с жителями Климовска стало восстановление отопления, однако губернатор выслушал все предложения и жалобы.

Одна из участниц встречи передала сразу несколько пожеланий, накопившихся у местных жителей. В частности, женщина указала на необходимость усовершенствовать маршруты автобусов, позволив ученикам гимназии удобнее до нее добираться.

Выслушав неравнодушную активистку, Воробьев растрогался и обнял женщину, отметив ее желание помочь окружающим. В ответ она призналась, что старается постоянно сообщать губернатору о «мелочах», которые важно устранить.

«Я вам пишу чуть ли не каждую неделю», - отметила женщина, поблагодарившая главу региона за внимание.

«Вот видите, какая вы молодец. Вы за всех беспокоитесь», - ответил Андрей Воробьев.

Посетивший Климовск Воробьев подчеркнул, что живое общение с людьми имеет для властей Подмосковья большую важность, чем сухая статистика. Местные жители высоко оценили неравнодушие губернатора.