Как возвращают тепло в дома Климовска. Главное о ситуации после аварии

В настоящее время в Климовске работают свыше 150 человек - только в бригадах, которые запускают дома. Также подключены пять предприятий, в том числе «Мытищенская теплосеть» и «Подольская теплосеть», которые устраняют ситуации на трассах в связи с разморозкой и подачей давления.

Вице-губернатор уточнил, что речь идет о 173 домах, включая двухэтажные и одноэтажные. На сегодняшний день в 45 из них тепло уже подали, пока с заниженными параметрами в связи с тем запущен только один котел.

«Как только откроем больше домов, запустим второй котел. Чтобы успокоить всех жителей - сейчас с котловым оборудованием проблем нет, встречались с людьми на площади, организовали пункт горячего питания, администрация бесплатно раздает одеяла, обогреватели», - добавил Хромушин.

Отдельно он отметил увеличение рисков из-за допнагрузки на сети электроснабжения. С учетом этого здесь мобилизовали ресурсы «Россетей» и «Мособлэнерго», чтобы в случае отключений устранять их как можно более оперативно.

По предварительным данным, на котельной произошло отключение электричества, затем последовал гидроудар. Но проблема в том, что ситуацию скрыли и не вывели в Единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где сразу видны все инциденты для их оперативного решения.

Вице-губернатор обратил внимание, что эта часть Подольска - бывший город Климовск - отапливается одной котельной Климовского патронного завода.

«Объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме он нами не контролируется, а теплоснабжение людей, что для нас принципиально важно, замкнуто на эту котельную», - пояснил он.

При выяснении всех обстоятельств ЧП выяснилось, что при запуске котельной допустили нарушение режимных параметров - было три крупных прорыва на сетях внутри самого завода, в результате практически остановилось теплоснабжение.

«Часть домов - процентов 40 - администрация успела слить, чтобы их не прихватило, остальные дома не успели, потому что температура была ниже -20 градусов, после того, как мы поняли ситуацию, на заводе развернули штаб, о положении дел доложили губернатору [Андрею Воробьеву], он дал поручение ввести режим ЧС, собрать все силы с Московской области, которые сегодня здесь присутствуют», - указал Хромушин.

«Естественно, жителям сделают перерасчет за тепло, также учтем дополнительное потребление за электроэнергию, это тоже существенно по карману людей может ударить, поэтому мы все это включим в общую претензию к владельцам теплоснабжающей организации. Люди греются электрообогревателями и вынуждены из-за больше платить. Мы должны будем принять меры социальной поддержки, чтобы это компенсировать», - подчеркнул он в беседе с журналистами.