Как убирали снег в Химках. Видео

На кадрах видно, как улицы буквально заметает снегом, местами уже образовались сугробы. Однако дороги очищены от осадков - для этого в Химках задействовали дворников и спецтехнику. Коммунальщики убирают снег как с проезжей части, так и с тротуаров.

В Балашихе тоже идет активная работа по уборке сугробов.

Всего на дороги Московской области выведут более тысячи машин. Из-за мощного снегопада коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы , сообщил заместитель руководителя Главного управления содержания территории Подмосковья Никита Анашкин.

Минтранс региона призвал водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В ведомстве также сообщили, что днем в очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействовали более 800 единиц спецтехники.



