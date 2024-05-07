Как понять ребенка. «Школа профориентации для родителей» в Подмосковье поможет с выбором будущей профессии

Идея принять участие в проекте «Школа профориентации для родителей» появилась, когда Анне пришло время выбирать учебное заведение для поступления. Мама настаивала на том, чтобы дочь получила медицинское образование, однако Анна не могла с уверенностью сказать, где хочет проходить дальнейшее обучение.

«Душа моя лежала к управлению. Я старшая сестра в своей большой семье, поэтому управлять и разговаривать с людьми у меня было в крови. Я смотрела и на папу, и на маму. Папа у меня управленец, а мама - аналитик. Соответственно, я была предрасположена к управлению», - поделилась студентка РАНХиГС Анна.

Виктория рассказала, что сотрудничала с психологом и специалистом по профориентации, которые обратили внимание на то, что нужно учитывать интересы и таланты ребенка. Они научили ее справляться с волнениями.

«Лично меня научили справляться со своими переживаниями. У нас было несколько семейных консультаций. Папа поддерживал дочку и говорил, что пусть она сама определится, а мне было сложно довериться ей. И как потом оказалось, что на проект пришла я с запросом справиться со своей тревожностью, со своим чувством вины, поскольку я переживала за будущее ребенка больше чем она. Когда я научилась справляться со своими переживаниями и научилась доверять ребенку - у нее открылись новые возможности», - рассказала Виктория.

Анна и Виктория подчеркнули, что после участия в проекте у них наладились отношения. Дочь начала чувствовать себя более свободно и доверительно по отношению к матери.

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