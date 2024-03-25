Кафе и рестораны Химок представили постное меню

«Более 3,5 тысячи заведений общественного питания Подмосковья вкючили в меню постные блюда. Наши повара разработали и предложили своим гостям закуски, супы, салаты, горячие блюда и даже десерты исключительно из растительных продуктов», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Химкинские рестораны и кафе могут вкусно накормить во время поста. В меню как традиционные простые блюда, так и находки для гурманов.

Великий Пост будет длиться в этом году до 4 мая.

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