Кадеты Радумльского корпуса в Солнечногорске стали победителями всероссийского слета

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил кадетов с победой и наградил отличившихся благодарственными письмами. В свою очередь ребята передали руководителю муниципалитета благодарность за поддержку кадетского движения от губернатора города-героя Мурманск, командующего Северным флотом и Академии военных наук.

После кадеты организовали для главы округа экскурсию по корпусу и провели открытые занятия по программированию, военной подготовке и рукопашному бою.

\" Ребята регулярно дают поводы о том, чтобы на территории всей России знали, что есть Солнечногорск. Самое главное, что все знают, что здесь есть наш Радумльский лицей-интернат, который своими победами заявляет о себе на конкурсах и фестивалях различного уровня», - отметил Константин Михальков.

Сегодня в Радумльском лицее-интернате проживает и обучается 170 ребят.

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