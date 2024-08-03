03 августа 2024, 20:18

Кадеты из Жуковского пройдут летную практику на аэродроме «Алферьево»

Телеканал «360»
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Кадеты из лицея № 14 городского округа Жуковский проходят «Летную практику» на аэродроме «Алферьево». В программе обучения запланированы прыжки с парашютом и управление спортивным планером.

Летняя летная практика для авиационных кадетов жуковского лицея № 14 проводится уже более десяти лет.

Для лицеистов организовали экскурсия по аэродрому, в ходе которой им показали новый испытательный комплекс для беспилотных летательных аппаратов. Ребята прошли подготовку к прыжку с парашютом и научились подгонять парашютные системы. Семь курсантов успешно выполнили парашютные прыжки. Кроме того, они отработали навыки посадки и покидания планера типа «Бланик», и каждый из них совершил ознакомительный полет на этом планере.

Лицеисты также смогли опробовать квадроциклы и багги, в том числе на полосе препятствий. Цель практики - познакомиться с конструкцией летательных аппаратов и закрепить теоретические знания, полученные в рамках программы по летно-технической подготовке лицея.

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров подчеркнул значимость раннего знакомства школьников с авиационными профессиями в наукограде.

«Необходимо прививать у них любовь к небу, авиации, с детства давать возможность окунуться в эту сферу. Наш авиационный лагерь дает возможность сформировать фундамент для дальнейшего обучения ребят по профессиям авиационного направления», - сообщил глава округа.

Летняя практика на аэродроме «Алферьево» продолжает оставаться важным этапом в подготовке будущих специалистов авиационной отрасли, даря кадетам уникальный опыт.

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Авиация Дети Жуковский
03 августа 2024, 21:15
Глава Наро-Фоминска провел повторный выездной прием жителей в Апрелевке
Телеканал «360»
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Администрация Наро-Фоминского городского округа вновь провела выездной прием граждан в Апрелевке. Мероприятие состоялось совсем недавно, в конце мая этого года, и теперь жители города снова получили возможность напрямую задать свои вопросы главе округа Роману Шамнэ и его заместителям.

Основные запросы граждан касались благоустройства и ремонта. Среди них - благоустройство Боровского тракта после строительства в деревне Мамыри, устранение протечек кровли в многоквартирных домах, отсутствие стационарного травмпункта в Апрелевке и предоставление земельных участков ветеранам специальной военной операции.

Социальный блок вопросов в рамках выездной администрации взяли на себя представители окружного Управления № 25 Минсоцразвития Московской области. Они также приняли активное участие в работе и ответили на вопросы граждан.

Выездные встречи администрации с жителями стали важным инструментом для улучшения взаимодействия власти с населением. Они позволяют оперативно решать насущные проблемы и повышать качество жизни жителей Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Наро-Фоминск Благоустройство
03 августа 2024, 19:53
Выставка к 110-летию начала Первой мировой войны открылась в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Красногорский филиал Музея Победы представил новую временную экспозицию «Уроки и символы Первой мировой», приуроченную к 110-й годовщине начала Первой мировой войны. Выставка предлагает уникальную возможность познакомиться с подлинными плакатами начала ХХ века из фондов музея.

Среди экспонатов выделяется плакат, посвященный геройскому подвигу донского казака, георгиевского кавалера Козьмы Крючкова, который отличился в первые дни войны в бою с немецкими кавалеристами недалеко от польского городка Кальвария.

Особое место в коллекции занимает плакат немецкого художника и борца с нацистским режимом Джона Хартфильда «Десять лет спустя: отцы и сыновья 1924», созданный с применением новой для того времени техники фотомонтажа.

На открытии выставки присутствовали заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов и члены Красногорского отделения «Молодая Гвардия Единой России».

«Конечно, важно, что наши ребята, молодая гвардия, смотрят и видят цикличность событий, которые происходят на протяжении всей нашей истории. Чем больше ребят будут об этом знать, тем больше мы будем уверены в нашем будущем, и тем спокойнее нам будет за нашу страну», - подчеркнул Богдан Андриянов.

Выставка будет работать до ноября, предоставляя всем желающим возможность углубиться в историю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Красногорск Выставки
03 августа 2024, 19:40
Котельную в поселке Новый Быт под Чеховом модернизируют в следующем году
Телеканал «360»
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В селе Новый Быт состоялась инспекция котельной № 27, которую лично провел глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Этот объект стал предметом особого внимания в последние два месяца из-за проводимых на нем ремонтных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Котельная, введенная в эксплуатацию еще в 1984 году, отапливает 37 многоквартирных домов, 21 дом частного сектора и объекты социальной сферы. В ходе инспекции Михаил Собакин обсудил с техническими специалистами текущие работы и планы по завершению ремонта.

Уже отремонтированы два котла, заменена трубная часть теплообменника горячего водоснабжения, смонтированы и подключены новые подпиточный и солевой насосы, а также заменена запорная арматура на системе теплообменников и химводоподготовки.

Котельная № 27 включена в масштабный план модернизации объектов теплоснабжения Московской области и Государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В этом году проведут проектно-изыскательские работы, а в следующем котельную ждет полная реконструкция.

Отопление Чехов Ремонтные работы
03 августа 2024, 19:23
Выездная встреча жителей с администрацией Чехова прошла в поселке Новый Быт
Телеканал «360»
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В Чехове прошла очередная «выездная администрация», которая уже несколько лет работает в открытом формате. На этот раз встреча состоялась в селе Новый Быт, где более 250 человек пришли задать свои вопросы главе округа Михаилу Собакину.

Наиболее острой темой на приеме стала работа котельной и подача горячей воды. Генеральный директор «ЖКХ Чеховского района» Кирилл Манихин объяснил, что перебои были связаны с нехваткой кадров и болезнями сотрудников.

Среди других обсуждаемых тем были вопросы своевременного вывоза мусора, содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, содержания контейнерных площадок и чистки водоемов. Особое внимание уделили вопросам здравоохранения и доступности медицинского обслуживания.

Все поступившие обращения были зафиксированы и оформлены в протокол. Решение части из них требует больше времени, позже заявители получат письменные ответы.

Участники отметили, что «выездная администрация» продолжает доказывать свою эффективность в решении насущных проблем жителей Чехова и окрестностей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Чехов

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