Кадеты из Жуковского пройдут летную практику на аэродроме «Алферьево»
Кадеты из лицея № 14 городского округа Жуковский проходят «Летную практику» на аэродроме «Алферьево». В программе обучения запланированы прыжки с парашютом и управление спортивным планером.
Летняя летная практика для авиационных кадетов жуковского лицея № 14 проводится уже более десяти лет.
Для лицеистов организовали экскурсия по аэродрому, в ходе которой им показали новый испытательный комплекс для беспилотных летательных аппаратов. Ребята прошли подготовку к прыжку с парашютом и научились подгонять парашютные системы. Семь курсантов успешно выполнили парашютные прыжки. Кроме того, они отработали навыки посадки и покидания планера типа «Бланик», и каждый из них совершил ознакомительный полет на этом планере.
Лицеисты также смогли опробовать квадроциклы и багги, в том числе на полосе препятствий. Цель практики - познакомиться с конструкцией летательных аппаратов и закрепить теоретические знания, полученные в рамках программы по летно-технической подготовке лицея.
Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров подчеркнул значимость раннего знакомства школьников с авиационными профессиями в наукограде.
«Необходимо прививать у них любовь к небу, авиации, с детства давать возможность окунуться в эту сферу. Наш авиационный лагерь дает возможность сформировать фундамент для дальнейшего обучения ребят по профессиям авиационного направления», - сообщил глава округа.
Летняя практика на аэродроме «Алферьево» продолжает оставаться важным этапом в подготовке будущих специалистов авиационной отрасли, даря кадетам уникальный опыт.
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