Кадеты из Солнечногорска стали победителями всероссийского экологического слета в Санкт-Петербурге

Участники слета защитили свои исследовательские и технические проекты, а также поучаствовали в университетских олимпиадах. После ребята посетили с экскурсией музеи Санкт-Петербурга.

«Наши кадеты Радумльского лицея-интерната имени Татищева уже не первый раз показывают высокий уровень подготовки по всем направлениям. Поздравляю всех ребят и педагогов с заслуженной победой», - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Экологический слет прошел при поддержке Российского географического общества, правительства Санкт-Петербурга и «Ассоциации полярников».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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