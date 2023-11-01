Кадеты из школы № 3 в Лобне начнут обучаться тхэквондо и боксу

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Тренировать лобненских кадетов будет чемпион мира и Азии по тхэквондо Пак Пон Док, тренер по тхэквондо и фитнесу Анна Зорина и действующий профессиональный боксер Максим Азимов.

Занятия единоборствами для ребят будут бесплатными. Тренировки организовали при поддержке главы городского округа Лобня Игоря Демешко и кураторстве муниципального депутата Вадима Попова.

Напомним, в Лобне работает около 20 секций для детей и взрослых. Также ведутся работы по реконструкции стадионов и спортивных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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