15 ноября 2023, 18:30

Кадеты из Мытищ принесут клятву верности принципам сотрудника МЧС

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Ученики первого в Мытищах кадетского класса в ближайшее время принесут клятву верности Отчизне и принципам сотрудника МЧС. После этого шестиклассники смогут носить оранжевые береты с кокардой.

В Подмосковье всего три подобных класса, один из которых базируется в Мытищах, в школе № 12.

Дополнительные занятия у ребят проходят три раза в неделю, не считая уроков ОБЖ. Они изучают оружие, пожарные узлы, строевую подготовку, сбор-разбор автомата, надевание боевого костюма, символы сигналов бедствия, звания, а также историю возникновения кадетства. Специальное обучение школьников проводят с начала учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Мытищи Школьники
15 ноября 2023, 18:45
Сотрудники полиции в Одинцове рассказали школьникам о правовой ответственности граждан
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Акция «Нет ненависти и вражде» продолжается в Одинцове. Сотрудники полиции рассказали детям о правовой ответственности за совершение преступлений в экстремистской и террористической направленностях.

Акция направлена на формирование негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, а также развитию общественной активности в духе патриотизма и нетерпимости к вражде и ксенофобии.

В дальнейшем запланированы еще тематические встречи, лекции, круглые столы и беседы, которые ориентированы на снижение межнациональной и межконфессиональной напряженности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил полицейских с профессиональным праздником.

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Одинцово Полиция
15 ноября 2023, 18:24
Кинологи Росгвардии завершили курс профессиональной подготовки в Подмосковье
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Курс профессиональной подготовки специалистов кинологической службы Росгвардии завершился в Электростали. Его окончили более 30 сотрудников подразделений со всей страны.

За четыре месяца обучения специалисты-кинологи получили теоретические и практические знания в области дрессировки служебных и минно-розыскных собак.

«В процессе обучения принимают участие не только сами собаки, но и их владельцы. Важно установить контакт со своим питомцем и уловить ритм жизни определенной породы», - прокомментировал начальник кинологической группы Главного управления Росгвардии по Московской области Константин Вольных.

По окончании курса его участники сдали экзамены и получили сертификаты.

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Росгвардия
15 ноября 2023, 18:12
Подмосковный предприниматель сэкономил на аренде муниципального помещения за счет гранта
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Грант помог предпринимателю сэкономить на арендной плате за муниципальное помещение. Ранее к уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Владимиру Головневу за помощью обратился владелец центра единоборств.

Предприниматель арендует у муниципалитета помещение площадью более 600 квадратных метров. Там он обучает спортсменов 11-ти видам единоборств: боксу, дзюдо, грэпплингу и другим направлениям. Там также проводят занятия по йоге и акробатике.

В связи с тем, что деятельность клуба ориентирована на решение ряда социальных проблем, возникла потребность во включении организации в реестр социальных предприятий. За помощью в подготовке и подаче документов предприниматель обратился к бизнес-омбудсмену.

Головнев помог составить и подать заявку для включения в реестр соцпредприятий, а также получить грант в размере 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Бизнес Умер первый представитель СК РФ Владимир Маркин
15 ноября 2023, 18:08
Более 7 тысяч человек покатались на дизайнерских каруселях в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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На прошлой неделе свыше семи тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в парках и общественных зонах Московской области. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«Дизайнерские карусели, установленные по программе губернатора в парках и на общественных территориях Подмосковья, стали настоящими точками притяжения для детей и взрослых. Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона», - заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С момента установки каруселей в 2018 году году на них покатались более двух миллионов человек. Катание на атттакционе бесплатное.

Всего в Подмосковье есть восемь губернаторских каруселей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство

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