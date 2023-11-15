Кадеты из Мытищ принесут клятву верности принципам сотрудника МЧС
Ученики первого в Мытищах кадетского класса в ближайшее время принесут клятву верности Отчизне и принципам сотрудника МЧС. После этого шестиклассники смогут носить оранжевые береты с кокардой.
В Подмосковье всего три подобных класса, один из которых базируется в Мытищах, в школе № 12.
Дополнительные занятия у ребят проходят три раза в неделю, не считая уроков ОБЖ. Они изучают оружие, пожарные узлы, строевую подготовку, сбор-разбор автомата, надевание боевого костюма, символы сигналов бедствия, звания, а также историю возникновения кадетства. Специальное обучение школьников проводят с начала учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».