Кадеты из Мытищ принесут клятву верности принципам сотрудника МЧС

В Подмосковье всего три подобных класса, один из которых базируется в Мытищах, в школе № 12.

Дополнительные занятия у ребят проходят три раза в неделю, не считая уроков ОБЖ. Они изучают оружие, пожарные узлы, строевую подготовку, сбор-разбор автомата, надевание боевого костюма, символы сигналов бедствия, звания, а также историю возникновения кадетства. Специальное обучение школьников проводят с начала учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».