Кадеты из Химок приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

Соревнования провели в преддверии Дня пограничника. Школьники в возрасте от 13 до 17 лет показали знания флажковой азбуки, истории страны и воинских званий. Победителями состязаний стали учащиеся школы № 30. Они прошли все испытания быстрее других.

«Игра „Зарница“ - это прохождение полосы препятствий на время. Отмечу, что за каждую допущенную ошибку команда получала штраф: дополнительно 10 секунд к общему зачетному времени или 10 приседаний», - рассказала руководитель военно-патриотического объединения «СОВА», лидер Движения общественной поддержки Химок Ольга Кириллова.

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