Кадеты из Химок поучаствовали в военно-патриотическом параде

Парад собрал 27 команд со всего региона. Организаторы подготовили и праздничную программу с концертом. Наградили ребят, которые победили в областных конкурсах «Кадет года» и «Девушки в погонах». Педагоги тоже получили благодарности за патриотическую работу.

«Я начинала свою карьеру с работы в школе. Далее ушла служить родине и 22 года трудилась в разных сферах управления министерства внутренних дел. После чего я приняла решение, что и дальше хочу обучать детей, - вернулась работать в образование и начала делиться приобретенным опытом со школьниками», - рассказала подполковник юстиции учитель обществознания Елена Жерновкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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