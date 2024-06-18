Кадеты из Дмитрова побывали на военно-патриотических сборах в Бородине

Сборы прошли на базе Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Участники возложили цветы в память о павших русских воинах у главного монумента на Батарее Раевского. Поездка стала возможной в том числе благодаря личному вкладу главы Дмитровского округа Ильи Поночевного.

«Дмитровский и Можайский округа являются побратимами с 2019 года. В рамках побратимских отношений в последние годы регулярно проводятся совместные мероприятия в сфере культуры, образования, поддержки участников СВО и их семей», - прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Также школьники встретились с президентом благотворительного фонда «Струна» Валентиной Лавровой, представителями морской пехоты и Общества потомков Отечественной войны 1812 года. Ребятам рассказали об организациях, которые сохраняют память об участниках специальной военной операции, а также помогают раненым во время службы солдатам и их родственникам.

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