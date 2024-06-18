18 июня 2024, 20:19

Кадеты из Дмитрова побывали на военно-патриотических сборах в Бородине

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Победители муниципальных и областных кадетских конкурсов из Орудьевской и Синьковской школы № 1 поучаствовали в открытии детских историко-патриотических сборов в Бородине. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Дмитровского и Можайского округов.

Сборы прошли на базе Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Участники возложили цветы в память о павших русских воинах у главного монумента на Батарее Раевского. Поездка стала возможной в том числе благодаря личному вкладу главы Дмитровского округа Ильи Поночевного.

«Дмитровский и Можайский округа являются побратимами с 2019 года. В рамках побратимских отношений в последние годы регулярно проводятся совместные мероприятия в сфере культуры, образования, поддержки участников СВО и их семей», - прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Также школьники встретились с президентом благотворительного фонда «Струна» Валентиной Лавровой, представителями морской пехоты и Общества потомков Отечественной войны 1812 года. Ребятам рассказали об организациях, которые сохраняют память об участниках специальной военной операции, а также помогают раненым во время службы солдатам и их родственникам.

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Школьники Дмитров Патриотизм
18 июня 2024, 20:43
Госавтоинспекторы Мытищ за выходные проверили более 60 водителей на дорогах
Пресс-служба Мытищи
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Сотрудники Госавтоинспекции Мытищ провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель» в выходные на Олимпийском проспекте. Они проверили 60 авто, выявили восемь нетрезвых водителей.

Цель подобных рейдов - не допустить случаев управления автомобилями нетрезвыми водителями. Во время массовой остановки машин инспекторы проводили беседу с водителями и оценивали состояние каждого из них, а также вручали тематические памятки по правилам дорожного движения.

Лишь в первый час работы сотрудники проверили более 60 авто. За выходные в целом они выявили и привлекли к административной ответственности восемь нетрезвых водителей. Теперь нарушителей закона ждет наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

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Штрафы Мытищи Дороги Водители
18 июня 2024, 20:41
Регистрация на турнир по киберхоккею Ovi Cyber Cup стартовала в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Прием заявок на участие в киберспортивных соревнованиях по виртуальному хоккею Ovi Cyber Cup стартовал в Подмосковье. Мероприятия пройдут в рамках кубка Александра Овечкина.

​Любой желающий может принять участие в соревнованиях без ограничений по возрасту. Участники турнира будут соревноваться в хоккейном симуляторе NHL. Предварительно запланировано проведение четырех квалификационных турниров, первый из которых состоится 23 июня, затем последуют 30 июня, 7 и 14 июля.

​Четыре победителя каждой квалификации продвинутся на следующий этап турнира, где определятся участники финала. Последние игры будут транслироваться онлайн с комментариями. Актуальная информация о турнире будет доступна в сообществе VK по ссылке.

​Для того чтобы подать заявку на участие в Ovi Cyber Cup и узнать дополнительные детали о предстоящих отборочных этапах, следует посетить официальный сайт.

​Большой финал турнира запланирован на завершающий день Кубка Александра Овечкина по хоккею. Победитель и призеры Ovi Cyber Cup будут определены на специальной игровой зоне на арене «Мытищи».

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Киберспорт
18 июня 2024, 20:26
День открытых дверей пройдет 22 июня в роддоме Мытищ
Пресс-служба Мытищи
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Гостям дня открытых дверей в родильном доме Мытищ расскажут о работе учреждения, важных для рожениц нюансах, а также о том, как взаимодействовать с новорожденным.

В выходные в родильном доме Мытищ прошел день открытых дверей. В его рамках участникам показали родовые боксы, послеродовое отделение и отделение новорожденных. Также специалисты предоставили подробную информацию о госпитализации на разных этапах.

«Изначально планировалось провести день открытых дверей только в один день, но из-за большого количества желающих было решено продлить мероприятие и на второй день», - пояснил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

Следующий день открытых дверей решили провести 22 июня. Гостей будут ждать в 11:00.

Подробная информация доступна в Телеграм-канале «Роды в Мытищах».

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Роддома Мытищи Врачи
18 июня 2024, 20:12
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве при обмене валюты
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Временные ограничения на операции с иностранной валютой из-за санкций установлены в России. В связи с ограничениями Главное управление региональной безопасности Московской области дало советы, как не нарваться на мошенников при обмене денежных средств.

Граждане и компании больше не могут проводить обмен долларов США и евро на бирже, однако их по-прежнему можно обменять через банки и обменные пункты. Специалисты подчеркивают, что следует быть предельно осторожными при совершении операций по обмену валюты.

Одним из наиболее распространенных видов мошенничества при обмене валюты является использование поддельных банкнот. Мошенники могут пытаться обмануть людей, сбывая фальшивые деньги через нелегальные обменные пункты или при личных встречах на улице. Для минимизации риска рекомендуется обращаться только в официальные обменные пункты, расположенные в банках или лицензированных кассовых узлах.

Другим распространенным видом мошенничества является занижение курса обмена. При обмене в некоторых пунктах могут предложить очень выгодный курс, что должно вызвать подозрение. Мошенники могут также начислять скрытые комиссии или менять курс во время самой сделки. Во избежание проблем следует сравнивать курсы обмена в различных пунктах и уточнять условия и возможные комиссии заранее.

Очень важно быть осторожными при обмене валюты с незнакомыми людьми или в нелегальных обменных пунктах. Чтобы избежать мошенничества, всегда следует пересчитывать деньги на месте при получении и быть готовыми к предъявлению паспорта при обмене сумм от 40 тысяч рублей.

В случае возникновения подозрений или нарушений правил необходимо обратиться в банк или интернет-приемную Банка России для сообщения о возможном мошенничестве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Банки Мошенничество Курс валют Деньги

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