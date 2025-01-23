Кадетское знамя вручили учащимся класса МЧС школы № 12 в Мытищах

Кадетское знамя в торжественной обстановке вручили ребятам из класса МЧС России имени Героя России Евгения Чернышева в школе № 12 городского округа Мытищи.

Класс кадетов в учреждении образования создали около двух лет назад при сотрудничестве с Главным управлением МЧС России по Московской области и Академией государственной противопожарной службы города Москвы.

Профессию спасателя выбрали 19 учеников, которым выпала честь получить знамя, ведь им предстоит стать примером и образцом для сверстников. Ребята заслужили это право за достижения в учебе и других дисциплинах.

Заместитель начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС России по работе с личным составом, полковник внутренней службы Александр Гусев, в поздравлении ребят, подчеркнул, что юные кадеты проделали большую работу для получения этого почетного символа, пожелал им развиваться в этом направлении, продолжать верой и правдой служить Отечеству, он выразил надежду, что эти молодые люди свяжут свою жизнь с профессией спасателя.