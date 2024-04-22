Кадетский слет в Балашихе объединил более 200 участников

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В военно-патриотическом слете участвовали воспитанники кадетских классов школ Москвы и Подмосковья, а также почетные гости. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам-дзержинцам, погибшим при исполнении воинского долга. Затем кадетам показали беспилотники, военную технику и музейные экспозиции.

Во время состязаний ребята прошли торжественным маршем, исполнили строевые песни и сразились на скорость в сборке автомата Калашникова. Самой интересной частью мероприятия стало выступление кинологов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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