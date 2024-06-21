Кадетские соревнования прошли на ферме «Черный лис» в Чехове

Военно-полевые сборы кадетских отрядов прошли в Чехове. Старт первым состязаниям дал глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Он поделился воспоминаниями о своем кадетском прошлом.

В сборах участвуют два кадетских класса, которые были открыты в этом году. Дети 13-14 лет живут в реальных полевых условиях с удобствами на улице, сном в палатке и пищей, приготовленной на костре. Ребята занимаются разборкой и сборкой автомата и пистолета, метанием гранаты, стрельбой и другими дисциплинами.

Помогают юным кадетам специалисты фермы «Черный лис», на территории которой проходят сборы. Детей катают на пони и проводят для них мастер-классы по сыроварению.

«Это очень простой сыр, он готовится быстро. Его преимущество в том, что мы его готовили не на сыроварне, не на специальном оборудовании. Мы его готовили на открытом огне, он пахнет дымом. Добавим туда укроп, соль, и его можно будет кушать», - сказал владелец фермы, муниципальный депутат Константин Коваленко.

Многие кадеты состоят в юнармейских отрядах, и для них это не первые военно-полевые сборы на природе. Отряд «Орленок» из Любучанской средней школы, благодаря хорошей подготовке, в конце мая победил на региональном этапе игры «Зарница 2.0». Сегодня самые активные ребята делятся опытом со своими товарищами.

Такие кадетские сборы в округе планируется сделать ежегодными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».