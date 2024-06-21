21 июня 2024, 10:22

Кадетские соревнования прошли на ферме «Черный лис» в Чехове

пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Первые состязания среди кадетов городского округа Чехов прошли на ферме «Черный лис». Участие в сборах приняли 27 человек из кадетских классов в школе № 3 и в Любучанской школе.

Военно-полевые сборы кадетских отрядов прошли в Чехове. Старт первым состязаниям дал глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Он поделился воспоминаниями о своем кадетском прошлом.

В сборах участвуют два кадетских класса, которые были открыты в этом году. Дети 13-14 лет живут в реальных полевых условиях с удобствами на улице, сном в палатке и пищей, приготовленной на костре. Ребята занимаются разборкой и сборкой автомата и пистолета, метанием гранаты, стрельбой и другими дисциплинами.

Помогают юным кадетам специалисты фермы «Черный лис», на территории которой проходят сборы. Детей катают на пони и проводят для них мастер-классы по сыроварению.

«Это очень простой сыр, он готовится быстро. Его преимущество в том, что мы его готовили не на сыроварне, не на специальном оборудовании. Мы его готовили на открытом огне, он пахнет дымом. Добавим туда укроп, соль, и его можно будет кушать», - сказал владелец фермы, муниципальный депутат Константин Коваленко.

Многие кадеты состоят в юнармейских отрядах, и для них это не первые военно-полевые сборы на природе. Отряд «Орленок» из Любучанской средней школы, благодаря хорошей подготовке, в конце мая победил на региональном этапе игры «Зарница 2.0». Сегодня самые активные ребята делятся опытом со своими товарищами.

Такие кадетские сборы в округе планируется сделать ежегодными.

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Чехов Школьники
21 июня 2024, 10:57
Субсидии на 14 миллионов рублей выдали франшизам в Подмосковье за год
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Свыше 30 представителей малого и среднего предпринимательства в Подмосковье получили субсидии для франшизы в этом году. Общая сумма выплат составила 14 миллионов рублей, сообщили в Мининвесте региона.

«В рамках субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели региона могут компенсировать до миллиона рублей затрат на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, индивидуальный предприниматель из Ступина открыл по франшизе центр детского плавания «Осьминожки», при этом, размер поддержи составил 500 тысяч рублей.

Представители бизнеса могут подать заявку на субсидию в течение года. Сделать это можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Инвестиции Бизнес
21 июня 2024, 10:56
Подмосковье направило свыше миллиарда рублей на новое медоборудование
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Больницы Московской области оснащают современным медицинским оборудованием. Так, с начала года в медучреждения поступило 59 рентген-аппаратов МРТ, КТ, маммографов и флюорографов.

На закупку оборудования с направили свыше 1,2 миллиарда рублей. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, современная медтехника обеспечит доступную и качественную диагностику.

Например, в Можайской больнице появился компьютерный томограф. С его помощью врачи могут делать до 80 срезов, что позволяет получать изображения в высоком качестве и в короткие сроки. За день такой аппарат может проводить до 70 обследований.

«Его можно использовать для контрастного исследования сосудов и внутренних органов», - прокомментировал главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

Новое оборудование также поступило в больницы в Мытищах, Электростали, Люберцах, Чехове, Дмитрове и других округов. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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Здравоохранение Больницы Врачи
21 июня 2024, 10:55
В Подмосковье насчитали более 120 поврежденных при урагане машин
РИА «Новости»
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Сильный ветер повалил в Подмосковье сотни деревьев. Более 120 автомобилей получили повреждения, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

В общей сложности на территории 34 городских округов региона обрушились, по словам собеседника агентства, 660 деревьев. Пострадали семь человек в семи округах.

В 270 населенных пунктах 16 округов произошло отключение света.

«В 25 городских округах в результате падения деревьев повреждения получили 124 автомобиля», - сказал источник.

Последствия непогоды в Московской области попали на камеру. В поселке Октябрьский ливень затопил двор, вода поднялась по колеса машин.

Ураган «Эдгар» пришел в столичный регион 20 июня. В Москве, по подсчетам экстренных служб, упали 1185 деревьев , пострадали 643 автомобиля и три фонаря. На площади Победы в Дорогомилово ветер повалил биотуалет , а на Ивановской улице погиб пожилой мужчина.

«Известия» сообщили, что Следком начал проверку.

Ураган Погода Машины Ураган «Эдгар»
21 июня 2024, 10:50
Свыше 700 ограждений вблизи железных дорог установили в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Свыше 700 ограждений установили у железной дороги в Подмосковье с начала года. Там также убрали 103 опасные тропы и обустроили 21 информационный плакат. Такие меры должны снизить аварийность и количество несчастных случаев, рассказали в Мособлдуме.

Комитет по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел заседание об обеспечении безопасности пассажиров на железнодорожных объектах. Как рассказал представитель Минтранса региона Марат Мударисов, с начала года на опасных тропах, пешеходных переходах и платформах погибли 94 человека. В прошлом году за такой период случаев было 83. При этом 68% от всех происшествий оказалось в 19 округах.

«К сожалению, статистика на сегодняшний день неутешительная. Самое страшное, что в два раза выросло количество несчастных случаев с зацеперами. И наша задача сегодня - обсудить, какие меры необходимо усовершенствовать или внедрить, чтобы обеспечить безопасность пребывания граждан на ж/д объектах», - сказал председатель комитета Олег Гаджиев.

Для снижения травматизма с начала года в Подмосковье убрали 103 опасные тропы, установили 730 ограждений, 21 информационный плакат и три камеры. Кроме того, в учебных заведениях 29 округов провели 1,4 тысячи тематических лекций.

На безопасность жителей также влияет благоустройство подходов к станциям. В этом году такие работы проведут еще в 15 местах.

Кроме того, за два года в регионе построили шесть безопасных переходов в Химках, Истре, Раменском, Люберцах и Ленинском округе. Еще один появится в этом году в Серпухове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Строительство Дороги

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