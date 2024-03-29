Кадетам в Воскресенске напомнили правила личной безопасности в интернете

Инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с подростками об экстремизме, терроризме и ксенофобии. Ребятам рассказали об уголовной и административной ответственности за совершение таких преступлений.

Школьникам напомнили основные правила личной безопасности при общении с незнакомцами в общественных местах и в интернете, а также рассказали, как не попасть под влияние экстремистской идеологии. Кадетам озвучили контакты экстренных служб и алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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