Кадет летной школы во Фрязине стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Чемпионат продлился четыре дня. За это время спортсмены установили более 600 мировых рекордов в разных категориях и дисциплинах. На турнире прошли состязания по пауэрлифтингу и силовому двоеборью, соревнования по жиму лежа, военному жиму, русскому и народному жиму, становой тяге, армлифтингу и многие другие.

Святослав Егоров занял на чемпионате первое место и выполнил норматив мастера спорта. Помимо этого, спортсмен из городского округа Фрязино стал двухкратным рекондсменом мира, Европы и России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».