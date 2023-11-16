Качество воздуха в Подмосковье улучшилось на 17-23% за год

По словам министра, сейчас в Подмосковье работает цивилизованная система по обращению с отходами. Она включает в себя раздельный сбор, сортировку и переработку. В регионе полностью ушли от захоронения мусора, 17 полигонов уже прошли рекультивацию.

«В этом году мы завершили рекультивацию двух полигонов: „Талдомского“ и „Заволенья“. Еще два - „Ядрово“ и „Поварово“ - завершим до конца года. В 2024 году сдадим шесть объектов», - сказал он.

Восстановление земель на полигонах проходит под строгим контролем, а рядом с ними постоянно проверяют качество воздуха. Всего в Подмосковье 375 стационарных постов мониторинга и четыре мобильные лаборатории.

По словам Фирсова, с начала реализации программы инвестиции предприятий в нее превысили 54 миллиарда рублей. Это позволило снизить выбросы загрязняющих веществ на 17-23% за год.

«Одним из главных маркеров для нас является динамика обращений жителей по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. Поступательное снижение количества жалоб свидетельствует об эффективности выстроенной системы», - отметил он.

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