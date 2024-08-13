Качество водоснабжения жилого дома проверили в Голицыне

Фестиваль «Творческая Мещера» прошел в Шатуре в третий раз. Гости праздника могли узнать, как жили в Подмосковье от бронзового века до современности.

На фестивале работало более 10 площадок. Там можно было рассмотреть древние монеты, изучить крестьянский быт и пообщаться на «прямой линии» с Владимиром Лениным. Сотрудники краеведческого музея рассказывали гостям фестиваля о плане ГОЭЛРО, благодаря которому на карте Подмосковья появилась Шатура.

«Все началось со строительства экспериментальной станции в 1918 году по личному распоряжению Владимира Ильича Ленина. На ней учились сжигать торф», - рассказала редактор Шатурского краеведческого музея Анна Дмитриева.

Мишеронский стекольный завод прославил Шатуру на всю Россию. Здесь производили фигурные бутылки. В 19 веке это делали всего три предприятия в стране. А еще завод был поставщиком двора его императорского величества. Бутылки для винного погреба делали местные умельцы.

С концертом на сцене фестиваля выступил фолк-коллектив «Кладовая солнца». В их репертуаре есть песни о Шатуре и ее окрестностях.

Фестиваль «Творческая мещера» проходит в Шатуре уже в третий раз и с каждым годом собирает все больше гостей.

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