08 февраля 2025, 16:32

Качество уборки территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

Медиасток.рф
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Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона следят за состоянием дворов, общественных пространств и придомовых территорий. Они также контролируют ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования в многоквартирных домах. С 3 по 7 февраля инспекции прошли в восьми округах Подмосковья.

В поселке Новостройка Богородского округа частично отремонтировали кровлю дома № 20. В Кашире устранили подтопление подвала в доме № 8 на улице Гвардейской, а в поселке Красная Пойма в Луховицах починили систему горячего водоснабжения в доме № 7 на Лесной улице.

Кроме того, в поселке Михнево утеплили наземные трубопроводы на улице Тимирязева, а в Зарайске обновили малые архитектурные формы у домов № 17 и 19 во 2-м микрорайоне. Работы также провели в Серебряных Прудах, Домодедовае и Электростали.

ЖКХ Ремонтные работы Мусор
08 февраля 2025, 17:15
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
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В актовом зале администрации Одинцовского городского округа состоялось торжественное открытие XI-го этапа эстафеты «Салют Победе!». В этом году к проекту присоединился и Можайский муниципальный округ.

На мероприятии собрались ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, юнармейцы, школьники, представители Можайского и Рузского муниципальных округов, а также городских округов Власиха и Краснознаменск.

В составе делегации из Можайска в Одинцово приехали депутат Совета депутатов, председатель Совета ветеранов Можайского муниципального округа Нина Истратова, депутаты Совета депутатов Василий Овчинников и Александр Князев, а также руководители культуры и молодежной политики муниципалитета, юнармейцы, члены Общественной палаты.

Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова выступила перед собравшимися с приветственной речью. Она поблагодарила участников эстафеты «Салют Победе!» за вклад в развитие проекта. Народный избранник также отметила присутствовавшего в зале ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года Константина Федотова.

От имени жителей Можайского муниципального округа на мероприятии выступил депутат Совета депутатов округа, член Президиума Можайского Совета ветеранов Василий Овчинников. Он рассказал собравшимся о военной истории Можайского округа, о подвигах ее защитников и жителей. Василий Овчинников вручил представителям Совета депутатов Одинцовского городского округа альманах «Земля Можайская», книгу «Можайск - священный город русских» и календари на 2025 год с патриотической символикой. На сцене актового зала администрации выступил народный коллектив «Ансамбль песни „Калинка“» под руководством Надежды Яковлевой.

Отметим, что Можайский округ присоединился к военно-патриотической эстафете «Салют Победе!» в этом году. В муниципалитете проводят митинги и возложения цветов, акции «Забота - ветерану», «Мы вместе», «Вечная память», праздничные концерты, патриотические молодежные игры, встречи и поездки по городам-героям.

«Меня очень впечатлило выступление вашего Можайского депутата! Он очень осведомленный человек и видно, что безгранично любит и гордится своей Можайской землей и ее людьми. А Можайская „Калинка“ вообще выше всех похвал! Презентация от Можайска на этом мероприятии была очень и очень достойной», - отметила участница события, член Совета ветеранов Одинцовского городского округа, член местной общественной организации «Дети войны» Татьяна Смирнова.

ВОВ Можайск Патриотизм
08 февраля 2025, 15:04
Еще 12 юных жителей Чехова получили первые паспорта
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Главный документ гражданина России 12 школьников торжественно получили в обновленной модельной библиотеке Чехова. С этим событием ребят поздравил глава муниципалитета Михаил Собакин.

Каждому из ребят также вручили экземпляр Конституции Российской Федерации и памятные подарки. Поздравить школьников пришли также их родные и близкие.

«Получение паспорта стало важным событием в моей жизни. Потому что это мой первый документ», - сказала ученица гимназии № 2 Евгения Семенова.

Больше фото с торжественного вручения паспортов можно посмотреть по ссылке.

Он выступил перед школьниками с напутственной речью.

«За вами, за каждым из вас - будущее нашей страны. Сегодня мы вам вручаем документ, а завтра - ключи от города. Потому что вы - наше будущее! Как гордо и как сильно вы пойдете вперед, так и наша страна будет сильно развиваться», - сказал Михаил Собакин.

Вместе главой муниципалитета паспорта юношам и девушкам вручал заместитель командира одной из воинских частей округа Чехов по военно-политической работе, полковник Владимир Перепечай.

«В Год защитника Отечества присутствие кадровых военных на подобных мероприятиях - это хороший повод еще раз показать нашим детям престиж военной профессии и значимость Вооруженных сил России в защите нашей Родины, ее истории и культуры», - подчеркнул глава округа.

В торжественной обстановке свой первый паспорт получили Полина Алексеева, Арсений Родченков, Мария Задорожная, Вадим Куликов, Евгения Семенова, Владислав Гребенников, Мария Зыкова, Сергей Куликов, Ульяна Буйдина, Андрей Подколзин, Анастасия Зубкова и Денис Солдатченков.

«Я чувствую гордость, радость. Я думаю, что все получится. Не будет сложностей. И все хорошее будет в этой жизни», - поделился ученик школы Чехов-2 Денис Солдатченков.

Паспорта Чехов Школьники
08 февраля 2025, 13:27
Доходы бюджета Балашихи увеличились в 2024 году
пресс-служба администрации Балашихи
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В прошлом году Балашихе удалось нарастить доходную часть бюджета. Она составила свыше 28 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем в 2023 году.

Показатели озвучил глава городского округа Сергей Юров. Он также отметил, что собственные доходы, обеспеченные ростом экономики, выросли на 26% и достигли почти 12 миллиардов рублей.

«Стабильная работа предприятий, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение новых налоговых резидентов и реализация инвестиционных проектов позволяют нам решать поставленные задачи. А главное - оперативно реагировать на запросы наших жителей и улучшать качество жизни в городе», - сказал Сергей Юров.

Администрация округа активно взаимодействует с жителями муниципалитета. Так, в прошлом году провели почти 470 встреч в формате выездных администраций. Их участниками стали почти девять тысяч человек.

«Бюджет округа ежегодно увеличивается на два-три миллиарда рублей. Более 72% бюджета направлено на образование, культуру, спорт и молодежную политику. Это подтверждает, что все усилия власти сосредоточены на повышении качества жизни жителей Балашихи», - отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Балашиха Экономика
08 февраля 2025, 13:04
Розничный товарооборот в Балашихе увеличился на треть в 2024 году
пресс-служба администрации г.о. Балашихи
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В Балашихе прошел отчет главы городского округа Сергея Юрова, посвященный развитию промышленности и экономики в 2024 году. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, местные предприятия продемонстрировали уверенный рост.

В 2024 году были достигнуты впечатляющие результаты: объем отгруженной продукции и оказанных услуг составил 83,5 миллиардов рублей, что на 13,3% больше по сравнению с 2023 годом. Розничный товарооборот увеличился на 31%, достигнув 135 миллиардов рублей.

Крупные и средние предприятия Балашихи выполнили работ на сумму 177 миллиардов рублей, что на 42% выше показателей прошлого года. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях увеличилась почти на 19%.

Сергей Юров отметил важность системной работы Правительства Российской Федерации и Московской области, а также поддержку местных предприятий и привлечение инвесторов.

Ряд масштабных проектов реализовали в округе в прошлом году. Так, 345-й механический завод построил новый склад готовой продукции, компания «Коттон Клаб» завершила реконструкцию цеха по производству нетканого полотна, вложив свыше одного миллиарда рублей и создав 115 рабочих мест.

Также компания «Спортмастер» начала строительство распределительного центра, а компания «Идеология еды» - расширение производства.

Балашиха Экономика Промышленность

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