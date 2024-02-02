02 февраля 2024, 14:47

Качество уборки снега проверили вблизи ТРЦ «Поворот» в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова встретилась с руководством торгово-развлекательного центра «Поворот». Они вместе проверили качество уборки снега и обслуживания территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Администрация округа взяла содержание территорий торговых объектов под контроль. Такие проверки будут проводить до конца зимнего сезона.

«Мы продолжаем мониторинг уборки снега в городе и, конечно, это касается территорий торговых центров. В городе работает много спецтехники для уборки пешеходных зон и парковок», - отметила Елена Лапшинова.

Лобня
02 февраля 2024, 14:36
Задолженность основных поставщиков по энергетическим ресурсам снизилась на 3% в Подмосковье
Unsplash
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Министерство энергетики Московской области провело очередное заседание межведомственной комиссии. В ходе мероприятия обсуждалось урегулирование задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в сфере коммунального комплекса Подмосковья.

Участники заседания подвели итоги 2023 года и пришли к выводу, что в прошлом году задолженность за ТЭР по основным поставщикам снизилась на 3% по сравнению с 2022 годом. При этом рост отгрузки за декабрь 2022 года - ноябрь 2023 года по основным поставщикам ТЭР составил 7%.

В ходе совещания отмечено, что вопрос задолженности по тепловой энергии тесно связан с неплатежами населения за ЖКУ и необходимостью проведения эффективной претензионно-исковой работы.

По результатам работы МВК, главам муниципальных образований Московской области и Министерству энергетики Подмосковья выданы четкие поручения для обеспечения положительной динамики в решении проблемы неплатежей за тепловую энергию в следующем периоде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
02 февраля 2024, 14:33
Электрическую подстанцию построят на Полевой улице в деревне Золотово
пресс-служба АО "Мособлэнерго"
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Электрическую подстанцию начали строить в деревне Золотово под Воскресенском. Она появится на Полевой улице и будет питать открытую подмосковным предпринимателем организацию.

Как рассказали в «Мособлэнерго», электроустановку будет питать подстанция ТП-88 по воздушной линии протяженностью 400 километров. Корпус объекта уже разместили в районе Полевой улицы.

К комплектной подстанции подключат заявителя, который планирует открыть бизнес. Объект планируют запустить после строительства распределительного устройства и кабельной линии.

Компания «Мособлэнерго» подключает к электросетям юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такие работы проводят для соединения энергопринимающих устройств с сетями, увеличения трансформаторной мощности или изменения производственной деятельности заявителя.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Строительство
02 февраля 2024, 14:26
МЧС Подмосковья и «Мособлгаз» заключили соглашение о сотрудничестве по газовой безопасности
«Мособлгаз»
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Соглашение о работе по повышению газовой безопасности в Подмосковье подписали руководитель регионального чрезвычайного ведомства Сергей Полетыкин и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов. Газовики и спасатели теперь вместе будут заниматься информированием жителей о правильном использовании оборудования.

«Подписание соглашения - важная веха. Это фундамент для того, чтобы сотрудничество между газовиками и МЧС Подмосковья в части газовой безопасности стало более продуктивным. Главная наша задача - это профилактика и предупреждение инцидентов, связанных с использованием газа в быту», - отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

С 1 января Подмосковье перешло на новую схему техобслуживания газового оборудования - теперь услугу в регионе предоставляет только «Мособлгаз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ
02 февраля 2024, 14:25
Школьники помогли инвалиду в Лобне с генеральной уборкой по дому
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Ученики школы № 8 имени героя СССР Гавриила Будника и Луговской школы в Лобне приобщились к волонтерству. Ребята навестили Сергея Белкина и помогли пожилому мужчине с уборкой квартиры.

Сергей Васильевич - инвалид-колясочник, поэтому ему трудно выполнять работу по дому. Школьники устроили в его квартире генеральную уборку и общими усилиями навели там порядок.

По словам педагогов ребят, такие «трудовые десанты» формируют у подрастающего поколения чувство ответственности, благодарности и эмпатии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Лобня Школьники Инвалиды

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