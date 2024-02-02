Качество уборки снега проверили вблизи ТРЦ «Поворот» в Лобне
Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова встретилась с руководством торгово-развлекательного центра «Поворот». Они вместе проверили качество уборки снега и обслуживания территории.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.
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Администрация округа взяла содержание территорий торговых объектов под контроль. Такие проверки будут проводить до конца зимнего сезона.
«Мы продолжаем мониторинг уборки снега в городе и, конечно, это касается территорий торговых центров. В городе работает много спецтехники для уборки пешеходных зон и парковок», - отметила Елена Лапшинова.