Качество уборки снега проверили на стадионе «Москвич» в Лобне

Проверку провел заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

«Тренировки здесь проходят круглогодично. Одну из них удалось посетить и сегодня. Ребята занимаются всерьез, несмотря на погоду. Уверен, с таким подходом в скором времени мы услышим о новых звездах футбола из числа лобненской молодежи», - сказал Вадим Александрович.

Он также обсудил с тренерским составом и директором «Лобненской теплосети» Виталием Кривошеевым обустройство подогрева футбольного поля. В ближайшее время специалисты подготовят необходимую документацию для реализации этого проекта.

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