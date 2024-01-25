Качество уборки снега проверили на дорогах и во дворах Солнечногорска

Александр Мамлай во время обхода территорий пообщался с жителями, которые отметили недостаточно качественную уборку снега во дворах.

«К сожалению, техники, привлеченной к расчистке, недостаточно - часть находится в ремонте. В связи с этим приняли решение привлечь на коммерческой основе дополнительную технику. Помимо этого, на сайте администрации и в соцсетях главы округа публикуем поадресные планы по уборке на завтрашний день. Это позволит жителям своевременно убрать личный автотранспорт и подготовить парковочное пространство для уборки», - рассказал он.

Коммунальная техника проводит механизированную уборку проезжей части и пешеходных зон, также в работе задействованы бригады дворников. По вопросам уборки жители могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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