Качество уборки снега на дорогах проверили в Солнечногорске
Подмосковные коммунальщики продолжают устранять последствия циклона «Ваня». Представители администрации Солнечногорска проверили уборку снега на центральных улицах города, а также в микрорайонах Рекинцо и Выстрел.
По итогам рейда под особый контроль взяли вопросы вывоза снега, содержания придорожных объектов торговли и несанкционированной рекламы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье из-за циклона «Ваня».
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Участие в объезде территорий приняли первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай и заместитель главы округа Кирилл Типографщик.
«Проехались по маршруту, которым ежедневно пользуется большое количество жителей и гостей муниципалитета. Просмотрели проблемные места и по итогам объезда зафиксировали все выявленные нарушения. В ближайшее время профильные специалисты примут все необходимые меры для их устранения», - отметил Александр Мамлай.