Качество уборки снега и наледи проверили на станции Мытищи
Представители администрации городского округа Мытищи проверили ход выполнения работ на центральной железнодорожной станции города. Под особым контролем состояние станционного конкорса, на котором часто фиксируется наледь.
Муниципальными службами проводится вывоз снега с привокзальной территории. Снег и сосульки с мостов и технических зданий периодически сбивают и счищаю.
«Вопрос санитарного состояния многофункционального комплекса „Конкорс“ на станции Мытищи находится в постоянной зоне контроля», - сообщил начальник участка Ярославского направления Московской дирекции пассажирских обустройств Вячеслав Сальников.
Главный инспектор управления дорожно-транспортного хозяйства городского округа Мытищи Максим Корнев отметил, что постоянно находится в контакте со службами РЖД и не оставляет мониторинг ситуации на станции.
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