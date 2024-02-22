Качество уборки снега и наледи проверили на станции Мытищи

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов наградил лучших сотрудников скорой помощи ко Дню фельдшера. Он вручил 13 медикам благодарственные письма от главы муниципалитета и Совета депутатов.

«Фельдшеры - это те люди, которые всегда оказываются рядом с нами в трудные моменты. Вы очень часто сталкиваетесь с экстренными ситуациями. Вам приходится принимать сложные решения, от которых зачастую зависит человеческая жизнь. Выражаю вам искренние слова благодарности, признательности и восхищения», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Сегодня в Одинцовском округе насчитывается 39 бригад скорой медицинской помощи, на всех подстанциях работают 397 человек. В автопарках станций находится 49 машин скорой помощи. В 2023 году семь из них обновили, еще восемь заменят в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Андрей Иванов поздравил сотрудников скорой помощи с Днем фельдшера. Он не только вручил награды, но подарил сотрудникам большой телевизор для обучений и онлайн совещаний.