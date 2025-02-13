13 февраля 2025, 21:10

Качество уборки дорог, тротуаров и дворов проверили в Лосино-Петровском

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Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав, его профильные заместители, специалисты управляющей компании и директор Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» обошли улицы в муниципалитете. Они проверили качество содержания проезжих частей, тротуаров и дворовых территорий.

Комиссия осмотрела улицы Ленина, Строителей, Октябрьскую и Петровский бульвар. Проверку провели в рамках партийных проектов «Школа жилищно-коммунального хозяйства» и «Чистая страна».

Жильцы дома № 17 по улице Ленина жаловались на состояние дворов и подъездов. С 1 января управляющую компанию «УютКвартала» поменяли на «Хту» и уже заметили улучшение. Сергей Джеглав побеседовал об изменениях с местной жительницей.

Помимо этого, руководитель муниципалитета отметил облагороженное пространство вблизи школы № 1. А по содержанию территории рядом с подразделением № 4 Щелковской больницы возникли замечания, Сергей Джеглав взял этот вопрос на личный контроль.

Комиссия также проверила ход капитального ремонта канализационного коллектора. Сейчас там ведут строительно-монтажные работы, специалисты трудятся на глубине семи метров при любых погодных условиях.

Жители домов на Октябрьской улице продолжают обращаться с жалобами на неприятный запах при использовании унитазов. Рабочие устранили очередной засор трубы из-за сброса в канализацию средств личной гигиены.

«Предлагаю каждому из нас задуматься о том, что поддержание порядка и чистоты является общей ответственностью. Давайте не просто говорить о важности этих ценностей, но и активно внедрять их в повседневную жизнь», - отметила куратор партийных проектов «Чистая страна» и «Школа жилищно-коммунального хозяйства» Елена Нестерова.

Благоустройство ЖКХ Лосино-Петровский «Единая Россия»
13 февраля 2025, 21:49
Бывшей узнице концлагеря Марии Прокоповой из Подольска вручили медаль к 80-летию Победы
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Председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин навестил ветерана Марию Прокопову. В возрасте пяти лет она попала в один из самых страшных концлагерей «Дахау». От имени Президента России Никулин вручил бывшей узнице юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На глазах у маленькой Маши Прокоповой фашисты расстреляли ее бабушку, которая не смогла долго идти пешком. Девочка стала заикаться. В концентрационном лагере «Дахау» проводили медицинские эксперименты над людьми, работала газовая камера и крематорий, Мария выжила чудом.

Девушка поступила в архитектурный вуз, выучилась на архитектора. По распределению ее направили в Подольск. Там Мария вышла замуж и родила двух дочек.

«Пример Марии Прокоповой является уроком для всех нас. Если фашизм вовремя не остановить, это может обернутся бедой для миллионов мирных граждан, и детей, и взрослых. Именно поэтому наши защитники сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. Пожелал ветерану мирного неба над головой и здоровья, любви и понимания близких», - сказал Алексей Никулин.

День Победы 9 мая Подольск Ветераны ВОВ
13 февраля 2025, 21:34
Глава Подольска вручил медаль к 80-летию Победы ветерану Александру Шитову
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил ветерана Великой Отечественной войны Александра Шитова. Руководитель муниципалитета наградил его памятной медалью в честь 80-летия Победы, учрежденной президентом России Владимиром Путиным.

Александр Шитов участвовал в обороне Ленинграда, спасал раненых бойцов. В прошлом году ветеран отметил юбилей сто лет.

По словам Григория Артамонова, памятная медаль - это малая часть благодарности за подвиги Александра Шитова.

«За свою жизнь он спас тысячи бойцов. Сильный духом человек с большим сердцем, он и сегодня остается примером мужества и преданности делу», - добавил глава Подольска.

Герой появился на свет в селе Молоди Подольского уезда. В 1942 году Александр Шитов ушел на фронт, где служил санинструктором, спасая раненых бойцов под шквальным огнем. Через год после победы его демобилизовали. Александр Шитов окончил мединститут, трудился в 1586-м окружном военно-клиническом госпитале в Подольске.

День Победы 9 мая Подольск Ветераны
13 февраля 2025, 21:25
Администрация Лосино-Петровского провела встречу с жителями поселка Биокомбината
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Замглавы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов и лидер общественного мнения Наталья Коннова провели выездную встречу с жителями дома № 5 поселка Биокомбината. Главной темой встречи было качество уборки двора.

При обходе территории дома комиссия отметила, что двор хорошо убирают, а детская площадка в исправном состоянии. Местные жители поинтересовались также незавершенным ремонтом в подъездах, пожаловались на шум из подвала из-за работы насоса отопления, подняли тему состояния инженерных систем в доме. Александр Столбов и Наталья Коннова пообещали лично проконтролировать эти вопросы.

Помимо этого, собравшиеся попросили рассмотреть возможность обустройства пешеходного перехода от дома № 5 к дому № 6А. Члены комиссии также взяли этот момент на контроль.

«Благодарю жителей за положительную оценку работы по обустройству сквера и строительству тротуара вдоль Щелковского шоссе до Анискино. Реализация этих проектов действительно важна для обеспечения комфорта и безопасности наших граждан», - отметил заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов.

Благоустройство ЖКХ Лосино-Петровский
13 февраля 2025, 20:59
Парту героя в честь майора ФСБ Сергея Фролова открыли в школе №9 в Наро-Фоминске
пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области
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В Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе № 9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В. В. Лебедева в четверг, 13 февраля, открыли именную парту в память о майоре Сергее Фролове. Он получил смертельные ранения при исполнении воинского долга.

Силовики под руководством Фролова 18 февраля 2003 года возвращались на место дислокации после успешно выполненного задания. Возле населенного пункта Новогрозненский автомобиль, в котором он ехал вместе с сослуживцами, подорвали боевики при помощи радиоуправляемого фугаса. Майор получил несовместимые с жизнью ранения.

Сергея Фролова посмертно наградили орденом Мужества.

Церемония прошла в учебном заведении, которое окончил погибший сотрудник ФСБ. Возле памятной доски, установленной на стене школы, нес службу Почетный караул. Участники мероприятия возложили на парту алые гвоздики.

Сотрудника УФСБ России по Москве и Московской области в сентябре 2002 года направили в командировку в Чеченскую Республику. Он руководил сводной специальной группой, которая участвовала в проведении контртеррористических операций.


Наро-Фоминск Школы

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