11 января 2025, 16:23

Качество содержания территории возле поликлиники проверили в поселке Биокомбината

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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин совместно с депутатами Совета депутатов Юрием Маховым и Натальей Конновой провели осмотр территории, прилегающей к поликлинике поселка Биокомбината. В ходе проверки было выявлено, что существующая парковка не справляется с нагрузкой, создавая неудобства для жителей и гостей района.

Для решения проблемы было принято решение о необходимости расширения парковочных мест, что позволит улучшить доступность медицинского учреждения и повысить комфортность пребывания в данной зоне.

Инициатива по увеличению парковки была оперативно передана главе городского округа Лосино-Петровский Сергею Джеглаву для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

«В настоящее время мы с нетерпением ожидаем официального ответа от руководства города, который, надеемся, подтвердит нашу инициативу и станет первым шагом на пути к улучшению условий парковки возле поликлиники», - сказал Александр Манаенков, куратор партийного проекта «Безопасные дороги».

Решение о модернизации инфраструктуры станет важным шагом для повышения удобства жителей и гостей поселка Биокомбината.

Благоустройство Депутаты Лосино-Петровский
11 января 2025, 17:09
Ветеринары провели свыше 157 тысяч исследований мяса в Подмосковье за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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За год представители Госветслужбы Московской области отобрали почти 50 тысяч проб свинины, 30 тысяч — мяса птицы, 20 тысяч — говядины и около девяти тысяч — баранины. Всего они взяли свыше 107 тысяч проб мяса на рынках и ярмарках.

Помимо этого, проверку прошли мясные продукты и колбасные изделия - представители Госветслужбы провели около 103 тысяч исследований. Работы в данном направлении необходимы для контроля качества реализуемого товара. Так, в 2024 году по несоответствию органолептическим показателям с продажи сняли свыше 44 килограммов продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что проверку проходят все виды мяса и рыбы, молочная продукция, овощи, фрукты и ягоды, а также мед.

Исследования
11 января 2025, 16:04
Школьная викторина «Жемчужина природы» прошла в Лосино-Петровском
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В преддверии Дня заповедников и национальных парков в школе № 2 имени Дагаева городского округа Лосино-Петровский для учащихся 4-х классов прошло познавательное мероприятие под названием «Жемчужина природы». Информационный калейдоскоп был посвящен уникальным природным территориям России и мира, их значению для сохранения биоразнообразия.

Сотрудник школьной библиотеки рассказала ребятам о важности заповедников, их роли в защите редких видов растений и животных, а также о научной работе, проводимой на этих территориях. Особое внимание было уделено истории создания первого государственного заповедника России - Баргузинского, его вкладу в экологическое просвещение и охрану природы.

Школьники приняли участие в увлекательной викторине, где проверили свои знания о заповедной системе страны. Завершением мероприятия стал показ документального фильма, который познакомил зрителей с жизнью обитателей заповедников России и Московского региона. Уникальные кадры из разных уголков планеты позволили ребятам увидеть красоту и разнообразие природы, а также понять важность работы по её сохранению.

Природа Школьники Лосино-Петровский
11 января 2025, 15:55
Магистральную теплосеть реконструировали на Юбилейном проспекте в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Новых Химках завершен ремонт участка теплотрассы протяженностью более 600 метров. Сейчас специалисты «ТСК Мосэнерго» занимаются демонтажем временной резервной сети, которая обеспечивала бесперебойное теплоснабжение и подачу горячей воды в дома на время проведения работ. После этого на участке начнется благоустройство территории.

Теплотрасса, построенная более 40 лет назад, обеспечивала теплом свыше 100 объектов, включая жилые дома, школы и детские сады. Из-за значительного износа сети её включили в инвестиционную программу в числе приоритетных объектов.

В рамках планов на 2025 год компания намерена заменить более 20 километров сетей по всему округу, а еще около пяти километров подвергнут капитальному ремонту. В целом до 2031 года запланирована замена почти 300 километров тепловых сетей.

Напомним, что в 2023 году в рамках первого этапа инвестпрограммы «ТСК Мосэнерго» было заменено шесть километров теплосетей. Работы затронули 13 котельных и 88 тепловых пунктов, модернизированы сети на 21 участке, к которым подключены 332 многоквартирных дома с общим числом жителей более 81 тысячи человек. Также установлено 48 насосов и отремонтировано три котла.

ЖКХ Химки Ремонтные работы
11 января 2025, 14:51
Бутылочное горлышко Королева. Жители наукограда поддержали строительство нового въезда
Unsplash
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Почти месяц прошел с того момента, как журналист и житель Королева Дмитрий Маслак на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о необходимости строительства третьего въезда в наукоград для ликвидации пробок, в которых часами стоят местные. Как в городе хотят решить проблему — выяснила ведущая 360.ru Елена Кононова.

Каждый житель наукограда понимает, что ситуация с пробками так дальше оставаться не может.

«Вот возвращаешься с работы, бывает, часа в три заканчиваю. Часа в три - уже гарантированная пробка. То есть проблема стоит, желательно, чтобы ее решили», - заявил житель Данила Логинов.

Горожане верят в решение проблемы.

«Президент сказал - сделает дорогу. Но не в ущерб, конечно, „Лосиному острову“», - отметила Лидия Евсеева.

С того момента, как Маслак поднял тему строительства новой дороги, прошел почти месяц. Журналист пообщался с соседями по городу и сделал вывод: автомобилисты и пешеходы наукограда за то, чтобы построить новый въезд максимально быстро. А все возникающие вопросы решаемы - главное, чтобы жители Подмосковья были готовы к конструктивному диалогу.

Новой дороге - быть Место встречи многих жителей Королева в вечернее время - пробка на въезде в наукоград. Пропускная способность на улице Пионерской давно себя исчерпала, особенно напряженная обстановка складывается в час пик.

«Дорогу нам!» - требуют местные из своих авто.

Житель Александр рассказал, как каждый день добирается из Мытищ по 50 минут.

«Это вообще полный ужас. Сколько лет ездим, и каждый раз стоять уже невозможно», - возмутился он.

В пробках стоят не только владельцы личных авто - тяжело проехать пассажирскому транспорту и машинам экстренных служб. Но водители следят за новостями и знают: новой дороге - быть. О бутылочном горлышке на въезде в наукоград главе государства рассказал журналист Маслак. Просьбу о третьем въезде услышали, а горожане стали узнавать Дмитрия на улицах.

«Месяц практически уже прошел. Конечно, появилась городская узнаваемость, слава. Люди, конечно, узнают, в магазинах, говорят „спасибо“», - рассказал журналист.

Трассу возведут без нарушений эконорм Но есть и те, кто опасается строительства новой дороги. Согласно разработанному проекту, трасса пройдет через часть территории национального парка «Лосиный остров».

«В лесу сам езжу на велосипеде, не особенно там хочется по трассам разъезжать», - заявил житель Николай.

Дорога на территории «Лосиного острова» существовала в советское время. В правительстве Подмосковья понимают все ответственность, и единственный вариант - возвести трассу деликатно, без нарушений экологических норм. Это возможно: Минприроды России и надзорные органы уже ознакомились с проектом.

Дмитрий Маслак в свою очередь подчеркнул, что для него важно довести дело до конца.

Строительство Пробки Дороги Королев

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