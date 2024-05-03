Качество содержания территории микрорайона Выстрел проверили в Солнечногорске

Такие обходы территорий округа проводятся еженедельно для оперативного решения задач благоустройства.

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Во время обхода территории первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай пообщался с жителями. Все озвученные ими вопросы взяты на контроль.

«Проблем много, все мы их знаем - это вопросы ЖКХ и благоустройства. Поэтому сегодня с коллегами прошлись по дворам, прошлись по разрытиям, которые необходимы для того, чтобы подготовить микрорайон к следующему отопительному сезону. Сверили график по завершению работ с подрядчиками, чтобы можно было приступить к благоустройству», - рассказал Мамлай.