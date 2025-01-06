06 января 2025, 17:56

Качество содержания еще трех водозаборных узлов проверили в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки провели проверку работы трех водозаборных узлов, расположенных на улицах Молодежная, Лавочкина и Нагорном шоссе. Все три объекта соединены в единую систему, которая обеспечивает чистой водой около 100 тысяч жителей города.

В городе ежегодно проводится модернизация систем холодного водоснабжения. Например, в 2024 году в рамках инвестпрограммы в жилом комплексе «Новогорск-Парк» специалисты «Химкинского водоканала» ввели в эксплуатацию новый водорегулирующий узел, что позволило решить проблему с перебоями подачи воды, на которую ранее жаловались жители.

Заместитель главы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков отметил, что особенно важно, чтобы система функционировала без сбоев в периоды пиковых нагрузок, такие как новогодние праздники. Сейчас все показатели находятся в пределах нормы.

На 2025 год запланированы масштабные работы по реконструкции водопроводных сетей общей протяженностью около двух километров. Ремонтные работы затронут Ленинский проспект, а также улицы Загородная, Кирова и Калинина.

Кроме того, планируется обновление канализационно-насосных станций в жилом комплексе «Город Набережных».

На балансе «Химкинского водоканала» сегодня находится 62 скважины, 11 точек подключения к системе Мосводоканала и более 660 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения надежной работы коммунальной инфраструктуры ежегодно заменяется не менее 5% сетей.

ЖКХ Химки
06 января 2025, 18:36
Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Подольске
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В Подольске состоялся рождественский турнир по настольному теннису, объединивший 50 юных спортсменов из всех спортивных школ округа. Соревнования проходили в спортивном зале школы «Космос», расположенном во Дворце культуры «Октябрь».

Среди юношей 2006 года рождения и младше победителем стал Савва Рогатнев, второе место занял Андрей Шумилин, а третье - Руслан Шафиев. В категории девушек того же возраста первое место завоевала Анастасия Пахомова, серебро досталось Александре Федоровичевой, а бронза - Таисии Алай.

Победителям и призерам турнира вручили грамоты и сладкие подарки. Тренер-преподаватель по настольному теннису школы «Космос» Татьяна Застрешкина отметила, что этот вид спорта помогает развивать координацию, ловкость, укрепляет здоровье и воспитывает дисциплину у детей.

Напомним, в декабре 2024 года, в спортивном зале ДК «Октябрь» прошли финальные турниры клуба настольного тенниса TTPodolsk. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из Подмосковья и Москвы.

Спортсмены Подольск
06 января 2025, 17:45
Более 13 тысяч уличных светильников обновили в Химках в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки продолжается масштабная модернизация системы уличного освещения. За 2024 год специалисты компании «Светогор» заменили более 13 тысяч светильников во всех микрорайонах города, а также обновили свыше 16 километров линий электропередач.

В рамках работ было установлено 141 новую опору взамен аварийных. Современные оцинкованные столбы отличаются легкостью и повышенной прочностью. Кроме того, специалисты заменили 263 шкафа управления, что позволяет обеспечить бесперебойную работу освещения даже при повреждении линии. Новые светодиодные лампы обеспечивают вдвое более яркое освещение, создавая комфортные условия на улицах города.

Ключевой особенностью обновленной системы является внедрение автоматизированного управления. Программно-аппаратный комплекс позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние всех опор уличного освещения в Химках и оперативно устранять возможные неисправности. Также диспетчеры могут дистанционно включать или отключать освещение при необходимости.

Напомним, что проект финансируется с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Соответствующее соглашение было заключено между госкомпанией, администрацией округа Химки и застройщиком ООО «Светогор-Химки» в рамках Российской недели государственно-частного партнерства. Реализация этого проекта не только делает улицы города светлее и безопаснее, но и способствует повышению энергоэффективности, улучшению городской среды и внедрению технологий «умного города».

ЖКХ Химки
06 января 2025, 17:20
«Праздники без проблем с пищеварением». Полезные пищевые привычки назвали в Подмосковье
Медиасток.рф
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В новогодние праздники обильные трапезы могут стать серьезным испытанием для пищеварения. Гастроэнтеролог Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Павлова поделилась рекомендациями, чтобы избежать дискомфорта.

«Прежде всего, важно соблюдать умеренность. Даже самые вкусные блюда лучше пробовать небольшими порциями, чтобы не перегружать желудок. Отдавайте предпочтение легким закускам, овощам и зелени, которые способствуют пищеварению. Не забывайте о питьевом режиме. Вода помогает справляться с тяжелой пищей, но избегайте газированных напитков и алкоголя в больших количествах - они могут усилить чувство тяжести», - рассказала Павлова.

Врач посоветовал ограничиться небольшим количеством десертов и отдавать предпочтение натуральным фруктам. Также важно делать перерывы между приемами пищи - это позволит организму отдохнуть и усвоить поступившую пищу.

После праздничного ужина Павлова порекомендовала не ложиться спать сразу - небольшая прогулка или спокойная активность помогут организму быстрее переварить еду. В случае дискомфорта следует использовать травяные чаи с мятой или ромашкой, а также ферментные препараты, но только по рекомендации врача.

Праздники Здравоохранение
06 января 2025, 16:08
Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную рубку деревьев
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесная охрана Московской области продолжает патрулировать природные территории в праздники. Инспекторы пресекают правонарушения в сфере охраны лесов, а также обеспечивают устойчивое использование природных ресурсов.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что за нарушения лесного законодательства следует административная и уголовная ответственность.

Так , за ущерб на сумму менее пяти тысяч рублей предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей. Если ущерб превышает пять тысяч рублей, заводится уголовное дело.

За самозахват лесных участков также предусмотрены штрафы от 50 до 300 тысяч рублей. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы от пяти до 500 тысяч рублей.

Напомним, статьей 100 Лесного кодекса России также предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Праздники Здравоохранение

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