Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Ольгино в Балашихе

Масштабный фестиваль школьных музеев завершился в Химках. Более 5 тысяч человек посетили его за месяц работы.

Историки, краеведы и учащиеся школ городского округа провели 60 увлекательных экскурсий для гостей фестиваля за время его проведения. Площадкой для масштабного проекта стал выставочный комплекс «Артишок», здесь разместились более 500 реликвий из 19 образовательных организаций.

«В этом году Химкам исполнилось 85 лет. Значимый для города юбилей. Праздничные мероприятия прошли под девизом - успех в единстве поколений! Под таким девизом прошел и фестиваль школьных музеев. Помнить наше прошлое, бережно сохранять традиции - это то, что мы прививаем химчанам с самого раннего детства и поэтому идея фестиваля школьных музеев будет развиваться. Тем более, что в 2025 году мы отметим 80-летие Великой Победы», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Школьники Химок в рамках фестиваля приняли участие в конкурсе тематических сочинений. Учащиеся лицея № 15 Анжелика Якубина и Мария Левочкина написали лучшие работы на темы «Герой нашего времени» и «Мой род и Химкинская земля». Отметили и эссе Кристины Касьяновой из школы «Наследие» - «Мой город Химки - культурное наследие».

Помимо этого, члены химкинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» провели конкурс рисунков и рассказов.

Благодарственными письмами на тордественной церемонии закрытия наградили ребят, которые участвовали в организации экспозиций от своих учебных заведений и проводили экскурсии для горожан.

«Эти ребята своими силами сохраняют историю и передают ее новым поколениям. Воспитание патриотизма у молодежи - одна из ключевых задач, стоящих перед обществом, особенно в условиях современных вызовов, когда Россия снова сталкивается с необходимостью защищать свои национальные интересы. Героические примеры прошлого и настоящего, будь то подвиги Великой Отечественной войны или действия участников СВО, служат важными ориентирами для молодых людей. Спасибо каждому участнику за вклад в развитие культурного наследия нашего города», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие стало одним из ключевых событий реализуемой в Химках патриотической программы, направленной на укрепление связи между поколениями и воспитание уважения к истории страны.

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