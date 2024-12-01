01 декабря 2024, 16:24

Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Махалина в Дмитрове

Читайте нас в: Google Новости

В Дмитровском округе по поручению временно исполняющего обязанности главы округа Ивана Курданина регулярно проводятся встречи с жителями и осуществляется контроль за состоянием территорий населенных пунктов. Заместитель главы округа Константин Соловьев посетил микрорайон Махалина.

В рамках обхода он совместно с местными жителями проверил выполнение работ по демонтажу ограждений на прилегающей территории. Было установлено, что все запланированные работы завершены в полном объеме.

Однако в ходе осмотра территории дома № 19 выявлены проблемы с организацией парковочных мест. Для решения данного вопроса информация передана в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения Дмитровского округа.

Константин Соловьев подчеркнул важность таких встреч, так как это позволяет видеть и слышать реальные проблемы жителей и оперативно реагировать и создавать комфортные условия для жизни.

Еженедельные пешие обходы остаются эффективным инструментом для мониторинга ситуации на местах. Они дают возможность напрямую общаться с жителями, собирать их пожелания и замечания, что способствует оперативному решению вопросов и улучшению качества жизни в округе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дмитров
01 декабря 2024, 16:42
Дзюдоисты из Дмитрова стали призерами всероссийских соревнований
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники спортшколы «Динамо-Дмитров» продемонстрировали высокий уровень мастерства. Спортсмены из Дмитрова приняли участие сразу в трех крупных спортивных мероприятиях и завоевали множество наград.

Так, с 22 по 25 ноября в Туле, на базе универсального спортивного комплекса «Новое поколение», прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Турнир был посвящен памяти Героя Советского Союза Тихмянова и собрал более 300 участников из 25 регионов России. Дзюдоисты из «Динамо-Дмитров» показали отличные результаты: Иван Шведов стал победителем, а Артем Шорохов завоевал бронзовую медаль.

С 22 по 24 ноября во дворце единоборств «Рекорд» состоялись Межрегиональные соревнования «На призы Олимпийского чемпиона В. М. Невзорова». Участие в турнире приняли более 900 спортсменов из разных регионов России, а также представители ДНР и Чеченской Республики. Александр Абрамов, представляющий «Динамо-Дмитров», стал серебряным призером в весовой категории до 66 килограммов.

23 ноября в Лобне прошел XI традиционный турнир по дзюдо «Мемориал Вячеслава Сахнова», посвященный памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Турнир собрал около 200 участников из пяти регионов страны. Дзюдоисты из Дмитрова вновь отличились: Егор Бондарь занял первое место, Александр Труфанов стал серебряным призером, а Тимур Алиев, Иван Бондарь и Глеб Хребтов завоевали бронзовые медали.

Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что спортсмены традиционно показывают высокие результаты и достойно представляют Дмитровский округ на соревнованиях различного уровня. Это заслуженные награды за их трудолюбие, упорство и профессионализм.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дмитров
01 декабря 2024, 15:45
Патриотическая акция «Огоньки памяти» прошла в Лосино-Петровском
Читайте нас в: Google Новости
В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» депутаты Алексей Дьяконов и Юрий Махов организовали тематическую встречу, посвященную чествованию выдающихся личностей, чьи мужество и самоотверженность стали примером для нынешнего поколения. Участники мероприятия собрались, чтобы выразить глубокое уважение к тем, кто своим подвигом и преданностью Родине воплощает высшие нравственные идеалы.

Особую торжественность событию придало присутствие почетных гостей. Среди них дважды Герой Советского Союза, легендарный летчик-космонавт, генерал-полковник и доктор технических наук Петр Ильич Климук, а также участники специальной военной операции, представители депутатского корпуса и активисты, которые поддержали инициативу и внесли свой вклад в организацию мероприятия.

Программа встречи включала в себя видеопрезентации, выступления с проникновенными стихами и песнями, воспевающими силу духа и героизм. Атмосфера мероприятия была наполнена уважением к подвигам прошлых и нынешних героев. Участники обсудили примеры мужества современности и узнали о подвигах офицеров, принимающих участие в специальной военной операции. Эти истории напомнили всем собравшимся, что честь и героизм остаются актуальными ценностями и сегодня.

«Сегодня мы не только вспоминаем подвиги наших предков, но и выражаем искреннюю благодарность ныне живущим героям - участникам специальной военной операции, Героям Советского Союза и Российской Федерации. Их мужество вдохновляет нас на сохранение памяти о великих делах прошлого и настоящего», - отметила куратор партийного проекта «Историческая память» Ольга Меркулова.

Мероприятие стало важным шагом в деле сохранения исторической памяти и объединения общества вокруг идеи уважения к подвигам героев всех времен.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты История Лосино-Петровский Патриотизм
01 декабря 2024, 15:10
Семейная викторина для дошкольников и их родителей прошла в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости
В рамках Года семьи во всех дошкольных учреждениях Можайского округа прошла необычная акция, направленная на укрепление взаимопонимания между родителями и детьми. В дошкольном отделении гимназии № 4 для этого разработали провели игру, кульминацией которой стало увлекательное мероприятие для родителей.

Четыре команды мам и пап соревновались в умении понимать своих детей. Одним из самых интересных раундов стало задание по аудиозаписям: родители должны были угадать, о чем говорят малыши. Например, фраза «холодное и красивое» оказалась описанием мороженого. Также взрослые разгадывали детские рисунки, чтобы понять главные мечты своих сыновей и дочек, и пытались угадать ответы детей на неожиданные вопросы.

Между раундами игры маленькие участники порадовали гостей своими выступлениями, а завершилось мероприятие театрализованным представлением, которое стало символом семейного единства.

Руководитель гимназии № 4 Ольга Ставцева сообщила, что иногда родители и дети теряют контакт и общение заменяется гаджетами. Игра была придумана именно для того, чтобы объединить семьи и напомнить, как важно говорить с ребенком.

Мероприятие стало ярким примером того, как через творчество и игру можно укрепить семейные связи и научиться лучше понимать друг друга.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Можайск
01 декабря 2024, 14:36
Глава Люберец Волков поздравил однопартийцев с 23-летием «Единой России»
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Люберцы и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков поздравил однопартийцев и сторонников с 23-летием со дня основания партии. Люберецкое отделение насчитывает около четырех тысяч членов и более трех тысяч сторонников.

Глава округа отметил, что одним из главных направлений работы остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. С начала спецоперации партийцы собрали и отправили на фронт и в новые регионы свыше 175 тонн гуманитарной помощи.

Он также отметил, что за прошедший год члены партии провели более 600 мероприятий, обработали свыше 600 обращений граждан, а реализация ключевых партийных инициатив позволила люберецкому отделению войти в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем единомышленникам за их вклад, активность и стремление достигать поставленных целей», - подытожил Владимир Волков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Люберцы «Единая Россия»

Новости по теме