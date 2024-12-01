Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Махалина в Дмитрове

В рамках обхода он совместно с местными жителями проверил выполнение работ по демонтажу ограждений на прилегающей территории. Было установлено, что все запланированные работы завершены в полном объеме.

Однако в ходе осмотра территории дома № 19 выявлены проблемы с организацией парковочных мест. Для решения данного вопроса информация передана в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения Дмитровского округа.

Константин Соловьев подчеркнул важность таких встреч, так как это позволяет видеть и слышать реальные проблемы жителей и оперативно реагировать и создавать комфортные условия для жизни.

Еженедельные пешие обходы остаются эффективным инструментом для мониторинга ситуации на местах. Они дают возможность напрямую общаться с жителями, собирать их пожелания и замечания, что способствует оперативному решению вопросов и улучшению качества жизни в округе.

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