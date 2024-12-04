Качество содержания дворов проверили на улице Гагарина в Чехове

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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Надежда Чернятина осмотрела дворы вблизи домов № 84, № 86, № 88, № 90, № 93, № 94, № 98 на улице Гагарина. Вместе с ней на проверку выехал депутат Совета депутатов Владимир Хоменков. Комиссия приняла несколько обращений от горожан.

Так, жительница дома № 86 пожаловалась на навалы порубочных остатков, а житель дома № 94 попросил восстановить навес на спортивной площадке. Все обращения зафиксировали и передали в работу профильным специалистам.

Такие выездные проверки позволяют администрации округа оперативно реагировать на жалобы граждан и поддерживать порядок в территориальном округе.

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