04 декабря 2024, 20:25

Качество содержания дворов проверили на улице Гагарина в Чехове

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Заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина проинспектировала дворы у семи домов по улице Гагарина. Во время обхода она побеседовала с местными жителями и зафиксировала несколько обращений.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Надежда Чернятина осмотрела дворы вблизи домов № 84, № 86, № 88, № 90, № 93, № 94, № 98 на улице Гагарина. Вместе с ней на проверку выехал депутат Совета депутатов Владимир Хоменков. Комиссия приняла несколько обращений от горожан.

Так, жительница дома № 86 пожаловалась на навалы порубочных остатков, а житель дома № 94 попросил восстановить навес на спортивной площадке. Все обращения зафиксировали и передали в работу профильным специалистам.

Такие выездные проверки позволяют администрации округа оперативно реагировать на жалобы граждан и поддерживать порядок в территориальном округе.

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Благоустройство Чехов
04 декабря 2024, 20:12
Замглавы Чехова Ольга Щукина встретилась с членами Молодежного парламента
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В городском округе Чехов заместитель главы муниципалитета Ольга Щукина побеседовала с членами Молодежного парламента. Собравшиеся обсудили роль и задачи парламентариев.

Участники мероприятия детально рассмотрели законодательные инициативы на региональном и федеральном уровне.

«Формат диалога позволил каждому члену Молодежного парламента высказать свое мнение, и я считаю это важным шагом к активному взаимодействию между молодежью и местной властью», - сказала Ольга Щукина.

Отметим, что на парламентских слушаниях в Государственной думе обсудят план реализации стратегии молодежной политики в стране. Главным инструментом станет нацпроект «Молодежь и дети». Его разработали по инициативе президента России. Программа поможет молодым людям развить навыки и компетенции, которые необходимы для политической и общественной деятельности.

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Молодежь Чехов
04 декабря 2024, 18:46
Подмосковный комитет по ценам сообщил об изменении платежей за коммуналку
Unsplash
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Ежегодно в России индексируют тарифы на коммунальные услуги: тепло, воду, водоотведение, электро- и газоснабжение, вывоз ТКО. Комитет по ценам и тарифам региона рассказал, как изменится оплата коммуналки в 2025 году.

С 1 декабря 2022 года в России проиндексировали тарифы на коммунальные услуги, увеличив их на 9%. Этот рост оказался почти на 5% ниже прогнозируемой инфляции в 13,9%. После этого повышение тарифов не планируется вплоть до 1 июля 2024 года.

В Подмосковье тарифы выросли в среднем на 8,3%, что на 0,7% меньше, чем в целом по стране. Однако на отдельных территориях возможен предельный рост до 12,6%.

Напомним, средства, полученные от оплаты коммунальных услуг, направляются на обеспечение ресурсами, ремонт и строительство инфраструктуры.

ЖКХ
04 декабря 2024, 18:44
Косметический ремонт провели в отделении общества инвалидов в Люберцах
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Глава Люберец Владимир Волков проверил качество ремонта во Всероссийском отделении общества инвалидов. Местная организация активно помогает участникам специальной военной операции.

Местное отделение находится по адресу: поселок Калинина, 37.

«Специалисты уложили новый пол, заменили окна, электропроводку, покрасили стены. Ранее было отремонтировано помещение центрального отделения организации на Октябрьском проспекте», - рассказал Владимир Волков.

Председатель Зоя Васильевна Бнатова и весь коллектив поблагодарили Владимира Волкова за ремонт. Участники местной организации регулярно помогают участникам СВО: плетут сети, вяжут носки и отправляют гуманитарную помощь. Здесь числятся почти тысяча человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Инвалиды
04 декабря 2024, 18:37
Рождественские чтения прошли в школе № 5 в Дмитрове
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Сретенского храма Дмитрова протоиерей Дмитрий Скидаленко.

Патриотический урок прошел в школе № 5 в рамках Рождественских чтений. В мероприятии принял участие настоятель Дмитрий Скидаленко совместно с школьниками на примере святого благоверного великого князя Александра Невского, святого благоверного великого князя Димитрия Донского и святого праведного Феодора Ушакова рассмотрел подвиг как высшее служение народу. Ребята отметили, что он важен не только в военное время, но и в мирное.

Участники чтений вспомнили также о жителях Дмитрова, которые защищают границы России. Один из них - Илья Жоржев - воспитанник школы Олимпийского резерва «Динамо - Дмитров». Его наградили орденом Мужества посмертно в 2023 году.

Отец Дмитрий отметил, что преодоление жизненных проблем - тоже маленький подвиг. Важно с честью выходных из них.

«Пример беззаветного служения народу героев нашей страны всегда вдохновляет подрастающее поколение, учит быть достойными членами современного общества и горячо любить свою Родину», - прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Дмитров

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