Качество содержания дворов проверили на двух улицах в Чехове

На месте специалисты обратили внимание на несколько проблем. Среди них - сухостойные деревья, которые требуют обрезки, а также подтопления на территории между домами № 17 и № 18. Заместитель главы дал распоряжение устранить эти дефекты как можно быстрее. Жители дома № 17 также выразили обеспокоенность состоянием подъезда, попросив привести в порядок стены и потолок.

По итогам осмотра все замечания были зафиксированы, и профильным специалистам поставлены задачи по их устранению. Алексей Родин подчеркнул важность соблюдения сроков работ и отметил, что подобные проверки продолжат проводиться в рамках работы с обращениями граждан.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».