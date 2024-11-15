15 ноября 2024, 22:35

Качество содержания дворов проверили еще у трех домов в Чехове

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Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев проинспектировал дворы на улице Чехова. Он проверил состояние и качество содержания придомовых территорий, проезжей части и тротуаров.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев, а также сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и Муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Чехов» осмотрели дворы вблизи домов № 10, № 12, № 12а на улице Чехова. Отдельное внимание во время обхода уделили проверке состояния пешеходных дорог и проезжей части.

«Во время осмотра улиц выявили недостатки в содержании, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Ответственным лицам дали указания для выполнения необходимых работ», - сказал Денис Разуваев.

Напомним, что в городском округе Чехов можно направить вопросы, жалобы и просьбы провести те или иные работы напрямую в профильные учреждения: Управление контрольной деятельности доступно по телефону: +7 (49-67) 23-58-36, по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по номерам: +7 (496) 727-91-10 и +7 (496) 723-00-04, также вопросы от горожан принимают в Муниципальном бюджетном учрежедении «Чеховское благоустройство» по телефону: +7 (800) 300-87-43.

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Благоустройство ЖКХ Чехов Дороги
15 ноября 2024, 21:36
Новогодние елки установят в Воскресенске до конца ноября
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В городском округе Воскресенск стартовали работы по установке елок. Всего в муниципалитете появятся 20 новогодних красавиц.

Первую новогоднюю ель установили в селе Федино. Сейчас рабочие монтируют главный символ праздника в деревне Чемодурово, его по традиции разместят на Центральной улице. Подрядчики уже подготовили каркас, на котором закрепляют еловые ветви, затем установят иллюминацию и развесят украшения.

Отметим, что в микрорайонах Воскресенска и населенных пунктах муниципалитета в общей сложности установят 20 елок до конца ноября. Они создадут атмосферу уюта и радости. Это первый этап масштабной подготовки Воскресенска к празднованию Нового года.

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Праздники Новый год Воскресенск
15 ноября 2024, 21:09
Врачи из Воскресенска стали участниками международного конгресса хирургов
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В Москве проходит XXVI международный конгресс по рентгенэндоваскулярной хирургии, он продлится до 17 ноября. Три врача из городского округа Воскресенск выступили на мероприятии с докладами.

Врачи Регионального сосудистого центра Воскресенской больницы, кандидаты медицинских наук Гурген Айвазян, Мушег Мурадян и Тимофей Куропий выступили в научно-практической части международного конгресса хирургов с докладами.

Мероприятие включает четыре полных дня. Программы для него готовят и курируют рабочие группы во главе с признанными во всем мире экспертами.

Конгресс хирургов объединяет участников с разным уровнем опыта и подготовки, а также предоставляет возможность компаниям демонстрировать новые разработки в этой высокотехнологичной медицинской сфере.

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Здравоохранение Врачи Воскресенск
15 ноября 2024, 18:57
Подмосковные театры и музеи обновили афишу мероприятий по «Пушкинской карте»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Государственные музеи и театры Московской области анонсировали мероприятия для участников программы «Пушкинская карта» на вторую половину ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В Серпуховском историко-художественном музее состоится квест «Неистовый воин или пропавшая реликвия» 16 ноября. В этот же день в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» пройдет спектакль по рассказам писателя «Руководство для желающих жениться», а историко-художественный музей «Новый Иерусалим» приглашает на концерт Александра Лемешева и струнного квартета «Хрустальный щелкунчик».

На следующий день, 17 ноября, в музее «Новый Иерусалим» зрителей ждет музыкальная сказка «Конек-Горбунок» в исполнении артиста Сергея Степанова. Картины из песка оживут на экране благодаря художнице Лидии Миллер под музыку Чайковского, Глинки и других композиторов.

Затем, 22 ноября Звенигородский манеж проведет мастер-класс для детей «Золотое сечение в природе» с использованием воска и акварели, а 23 ноября состоится сольный концерт Дмитрия Илларионова в музее «Новый Иерусалим». Все желающие смогут посетить мастер-класс по росписи футболок в Звенигородском манеже 24 ноября.

В ведомстве напомнили, что весь ноябрь по «Пушкинской карте» доступны экспозиции и экскурсии в музеях Подмосковья, включая выставку «Танки и судьбы» в Военно-патриотическом музее, экскурсию «Путешествие Олеария в Московию» в Звенигородском музее-заповеднике, а также тематические программы в музеях, посвященные Менделееву, Лермонтову и Пушкину.

Отдых Туризм
15 ноября 2024, 18:44
Депутатов в Люберцах наградили за успешную работу
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил вручил депутатам грамоты. Фракция местного отделения партии «Единая Россия» вошла в тройку лидеров Московской области по результатам работы за текущий год.

На расширенном заседании во время подведения итогов работы местного отделения партии «Единая Россия» присутствовали также председатель Совета депутатов округа Владимир Ружицкий и депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

«Фракция местного отделения партии „Единая Россия“ - в тройке лидеров региона по работе за 2024 год. По реализации ряда партийных проектов Люберцы - лучшие. Благодарю руководителя фракции в Совете депутатов Александра Шлапака и всю команду за активную работу на благо жителей округа», - подчеркнул Владимир Волков.

Он также отметил, что депутаты особое внимание уделяют помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Народные избранники постоянно на связи с родственниками защитников.

«Более 150 тонн гумпомощи сформировали и доставили в зону специальной военной операции и новые регионы представители люберецкого отделения партии „Единая Россия“ с начала спецоперации», - добавил руководитель муниципалитета.

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Люберцы Депутаты

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