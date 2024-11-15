Качество содержания дворов проверили еще у трех домов в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев, а также сотрудники Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и Муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Чехов» осмотрели дворы вблизи домов № 10, № 12, № 12а на улице Чехова. Отдельное внимание во время обхода уделили проверке состояния пешеходных дорог и проезжей части.

«Во время осмотра улиц выявили недостатки в содержании, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Ответственным лицам дали указания для выполнения необходимых работ», - сказал Денис Разуваев.

Напомним, что в городском округе Чехов можно направить вопросы, жалобы и просьбы провести те или иные работы напрямую в профильные учреждения: Управление контрольной деятельности доступно по телефону: +7 (49-67) 23-58-36, по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по номерам: +7 (496) 727-91-10 и +7 (496) 723-00-04, также вопросы от горожан принимают в Муниципальном бюджетном учрежедении «Чеховское благоустройство» по телефону: +7 (800) 300-87-43.

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