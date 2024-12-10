10 декабря 2024, 21:30

Качество содержания дворов и домов проверили на Весенней улице в Чехове

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Заместитель главы городского округа Чехов Александр Хабаров осмотрел состояние дворов, а также качество содержания домов на Весенней улице. Во время обхода комиссия выявила несколько недочетов, их устранят в ближайшее время.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров обошел дворовые территории и многоквартирные дома № 18, № 20, № 22/1, № 22/2, № 26 и № 26а по улице Весенняя. Вместе с ним на проверку выехали специалисты управляющей компании, работники ресурсоснабжающей организации и инициативные жители.

Комиссия зафиксировала несколько нарушений. Александр Хабаров поручил представителям управляющей организации привести в порядок информационный стенд, снять неактуальные материалы, очистить от мусора подъезды в доме № 18, закрыть электрощиток, убрать входные группы, повесить замок на подвал дома № 28 и освободить автостоянку от покрышек для шин.

«Благодарим всех жителей за бережное отношение к территории и соблюдение правил, способствующих поддержанию чистоты и порядка. Ваш вклад имеет важное значение для улучшения качества жизни в нашем округе», - подчеркнул Александр Хабаров.

Отметим, что такие проверки проводят на территории Чехова регулярно.

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Благоустройство ЖКХ Чехов
10 декабря 2024, 21:53
Акция «Подари мечту ребенку» пройдет в Домодедове с 13 по 15 декабря
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Накануне Нового Года все желающие смогут принять участие в акции и исполнить мечты юных жителей округа. Мероприятие проведут с 13 по 15 декабря в торговом центре «Солис» в Домодедове.

Участники акции должны найти елку на первом этаже торгового центра ⁠«Солис» в Домодедове и выбрать любое детское письмо. Нужно приобрести подарок, который загадал маленький автор послания, и передать его организаторам акции. Волонтеры доставят презенты детям и поздравят их с Новым Годом.

Акция пройдет с 13 по 15 декабря с 14:00 до 20:00 в Домодедове по адресу: торговый центр «Солис», Каширское шоссе, дом № 114.

Отметим, новогоднюю акцию для детей организуют в Домодедове каждый год. В 2023 году за пять дней горожане собрали 120 подарков и исполнили заветные мечты малышей.

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Благотворительность Дети Город Домодедово
10 декабря 2024, 21:39
Подготовка к капремонту детского сада гимназии № 2 стартовала в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев осмотрел здание и территорию дошкольного отделения гимназии № 2. Проверку организовали в связи с началом капитального ремонта детсада. Его обновят к началу будущего учебного года.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев провел обход здания и прилегающей территории детского сада гимназии № 2. Дошкольное учреждение располагается в Чехове по адресу: улица Монтажная, дом № 8.

«Во время совместного осмотра со специалистами управления образования и руководством учреждения определили самые важные задачи по улучшению качества условий пребывания воспитанников в соответствии с современными требованиями как в здании, так и на территории», - подчеркнул Денис Разуваев.

Сейчас подрядчики ведут там проектно-изыскательные работы. Дошкольное учреждение отремонтируют к началу нового учебного года.

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Чехов Детские сады Ремонтные работы
10 декабря 2024, 19:46
Ветеран войны Алексей Панкратов в Богородском округе отметил 98-летие
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Одному из последних ветеранов Великой Отечественной войны Алексею Панкратову исполнилось 98 лет. Его поздравили замглавы Богородского округа Олег Шойко и депутат Олег Кобляков.

Алексею Панкратову торжественно вручили поздравительный адрес от президента России и губернатора Московской области. Ему также передали подарок от администрации Богородского городского округа.

Алексей в 16 лет стал членом партизанского отряда, сражался в Брянской губернии. Бойца удостоили ордена Великой Отечественной войны и еще 16 медалей за заслуги.

Ветеран отметил день рождения в кругу родных и близких. Он рассказывал собравшимся на торжество истории о войне и мирной жизни.

«Сегодня принял участие, наверное, в самом важном, самом душевном и приятном за последние месяцы мероприятии - в поздравлении ветерана Великой Отечественной войны в городе Электроугли. Уверен, что именно благодаря таким честным людям, благодаря их боевому настрою, их желанию жить и делать этот мир лучше, мы и смогли победить в 45-м!» - поделился депутат Олег Кобляков.

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Ветераны ВОВ Богородский
10 декабря 2024, 19:36
Концерт ко Дню матери-казачки прошел в Ногинске
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На площадке ногинского дома культуры состоялся праздничный концерт с участием юных артистов Богородского городского округа. Мероприятие посвятили 250-летию празднования Дня матери-казачки.

День матери-казачки отмечают 4 декабря, как и большой церковный праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Знаковая дата олицетворяет духовную защиту, тесную связь с традициями народа. В этот день казаки отдают дань уважения и благодарности матерям и женам.

Юные артисты Богородского округа представили зрителям свои самые душевные и трогательные номера. Программу концерта организовали с трепетом и любовью.

Отметим, что Станичное казачье общество Богородского округа проводит мероприятия по воспитанию подрастающего поколения, прививает им духовные и нравственные ценности.

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Праздники Богородский

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