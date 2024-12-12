12 декабря 2024, 22:26

Качество содержания детских площадок проверили в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Представители Совета депутатов городского округа Мытищи совместно с управлением благоустройства администрации продолжают регулярные проверки содержания дворовых территорий и детских площадок. На этот раз комиссия посетила детскую игровую площадку во дворе дома № 37, корпус 2 по Новомытищинскому проспекту.

В этом году здесь были завершены все работы по благоустройству. Площадка расположена в окружении жилых домов: пятиэтажного здания и нескольких девятиэтажек. В непосредственной близости находятся школа и детский сад, поэтому площадка пользуется большой популярностью среди местных жителей.

Комиссия отметила, что на территории установлено множество игровых элементов, которые регулярно используются детьми. Управляющая компания продемонстрировала ответственное отношение к содержанию площадки. Даже в сложных погодных условиях она поддерживается в нормативном состоянии, обеспечивая безопасность и комфорт для детей.

«Регулярные проверки состояния детских площадок - это не только залог безопасности детей, но и способ поддержания порядка и чистоты в жилых районах. Особенно важно уделять внимание таким местам в густонаселенных зонах, как городской округ Мытищи», - подчеркнули представители комиссии.

Работа по мониторингу состояния дворовых территорий будет продолжаться на постоянной основе. Администрация округа призывает жителей сообщать о возможных проблемах и предлагать свои идеи по улучшению благоустройства через официальные каналы связи.

Благоустройство Мытищи
12 декабря 2024, 22:34
Школьники из Мытищ стали победителями областной олимпиады «PRO ЖКХ»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В региональном Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония награждения победителей Первой Московской областной олимпиады, организованной в рамках образовательного проекта «PRO ЖКХ». Среди лидеров оказались представители городского округа Мытищи, которые продемонстрировали высокий уровень знаний и креативный подход.

В олимпиаде приняли участие более семи тысяч школьников со всего Подмосковья. Участникам предстояло справиться с тестовыми и творческими заданиями, которые проверяли их знания в области жилищной и финансовой грамотности. Жюри отметило работы, отличающиеся не только глубиной знаний, но и оригинальностью решений.

Несмотря на высокую конкуренцию, мытищинские школьники добились впечатляющих результатов. Вероника Ерохина заняла почетное первое место, а Анастасия Бушуева и Анастасия Суркова удостоились четвертого места.

«Олимпиада показала, как важно передавать молодому поколению знания о жилищной и финансовой грамотности. Эти навыки помогут им не только в теории, но и в реальной жизни. Мы гордимся нашими школьниками, которые проявили интерес и стремление к новым знаниям. PRO ЖКХ - это наш вклад в будущее Подмосковья», - подчеркнула первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

Победителям и призерам вручили дипломы, полезные гаджеты для учебы и подарочные сертификаты в книжный магазин.

Проект «PRO ЖКХ» уже более шести лет успешно реализуется в Подмосковье. За это время обучение на его площадке прошли более 9 тысяч школьников и студентов из более чем 300 учебных заведений региона. Олимпиада стала еще одним шагом в популяризации знаний, которые помогут молодежи уверенно ориентироваться в сфере жилищно-коммунального хозяйства и финансов.

ЖКХ Мытищи Школьники
12 декабря 2024, 22:23
Глава Мытищ Юлия Купецкая провел встречу с работниками промпредприятия
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В мероприятии приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, ее заместители, руководители профильных служб, представители совета муниципальных образований и депутаты окружного совета депутатов. Формат встречи позволил сотрудникам предприятия обратиться к главе округа и представителям администрации прямо на рабочем месте.

Компания «ТРАКС» - это молодое, но уже ведущее в России предприятие, специализирующееся на разработке и производстве климатических систем и комплектующих для техники специального назначения, мобильных тентовых сооружений, автомобильного и рельсового транспорта, судов и кораблей.

Продукция компании востребована как в гражданской, так и в оборонной сфере, что особенно важно в условиях текущей специальной военной операции.

В ходе открытого диалога обсуждались вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, земельных и имущественных отношений.

Некоторые проблемы удалось решить оперативно, прямо на месте. Вопросы, требующие дополнительной проработки, были взяты на контроль администрацией округа.

«Открытый диалог с жителями и трудовыми коллективами позволяет нам лучше понимать актуальные потребности горожан и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Это не только помогает решать частные проблемы, но и способствует развитию округа в целом», - отметила глава округа Юлия Купецкая.

Проект «Выездные администрации» продолжает расширяться. Информация о дате и месте проведения следующей встречи будет опубликована в официальных аккаунтах администрации городского округа Мытищи в социальных сетях.

Мытищи Заводы
12 декабря 2024, 22:03
Предварительные итоги поддержки бизнеса в 2024 году подвели в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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На оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи рассмотрели вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, а также его значительный вклад в развитие местной и региональной экономики. Заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова подчеркнула, что доля предпринимателей округа составляет 5% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса в регионе.

Мытищи стабильно входят в десятку лидеров среди муниципалитетов Московской области по приросту количества малых и средних предприятий.

За 11 месяцев 2024 года прирост субъектов МСБ в округе составил 4%, на налоговый учет встали 874 новых организации. Также наблюдается положительная динамика в категории самозанятых граждан. На сегодняшний день в Мытищах зарегистрировано более 23 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и порядка 47 тысяч самозанятых.

Особое внимание было уделено инвестиционной активности. Пятая часть всех инвестиций в округе приходится на долю МСБ. Благодаря этому активно создаются новые рабочие места - за год их число увеличилось более чем на 4 тысячи.

Меры государственной поддержки остаются востребованными среди предпринимателей. За истекший период 2024 года более 150 организаций получили финансовую помощь на сумму свыше 525 миллионов рублей.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила важность взаимодействия с бизнес-сообществом.

«Большое количество предпринимателей приезжают в наш город, многие наши жители создают индивидуальные проекты. Это не только создание рабочих мест и налоговые поступления в бюджет, но и реализация государственных и муниципальных программ. Необходимо оперативно реагировать на предложения и запросы представителей бизнеса, которые они озвучивают на встречах», - отметила Купецкая.

Мытищи продолжают демонстрировать высокие темпы развития малого и среднего бизнеса, что способствует укреплению экономического потенциала округа и созданию комфортной среды для предпринимательской деятельности.

Мытищи Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
12 декабря 2024, 21:43
День Конституции РФ отметили в центре «Про Молодежь» в Ногинске
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В России 12 декабря празднуется одна из ключевых дат в истории страны — День Конституции Российской Федерации. В честь этого значимого события в молодежном центре «Про Молодежь» прошла встреча студентов, где они смогли узнать много нового о Конституции и ее роли в жизни каждого гражданина.

Мероприятие было организовано в необычном формате и стало частью проекта «Диалог на равных». Гостями встречи стали депутаты Совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов, Ольга Попова и Павел Волнов. Они рассказали молодежи о своем пути в общественной деятельности, поделились опытом работы, а также обсудили сложности, с которыми сталкиваются в своей повседневной деятельности. Особое внимание было уделено вопросам местного самоуправления и его значению для общества.

«Вопросы от ребят были действительно глубокими и интересными. Это был настоящий живой диалог. Приятно видеть искреннюю заинтересованность молодых людей, их желание разобраться в теме», - отметил Павел Ермилов.

После беседы участники закрепили полученные знания, пройдя тест на знание права и обществознания. Это стало отличной возможностью проверить свои знания и лучше понять основные положения Конституции.

Организатором мероприятия выступил Московский областной молодежный парламент. Встреча прошла в теплой атмосфере и вызвала большой интерес у студентов.

Молодежь День Конституции РФ Богородский

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