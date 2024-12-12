Качество содержания детских площадок проверили в Мытищах

В этом году здесь были завершены все работы по благоустройству. Площадка расположена в окружении жилых домов: пятиэтажного здания и нескольких девятиэтажек. В непосредственной близости находятся школа и детский сад, поэтому площадка пользуется большой популярностью среди местных жителей.

Комиссия отметила, что на территории установлено множество игровых элементов, которые регулярно используются детьми. Управляющая компания продемонстрировала ответственное отношение к содержанию площадки. Даже в сложных погодных условиях она поддерживается в нормативном состоянии, обеспечивая безопасность и комфорт для детей.

«Регулярные проверки состояния детских площадок - это не только залог безопасности детей, но и способ поддержания порядка и чистоты в жилых районах. Особенно важно уделять внимание таким местам в густонаселенных зонах, как городской округ Мытищи», - подчеркнули представители комиссии.

Работа по мониторингу состояния дворовых территорий будет продолжаться на постоянной основе. Администрация округа призывает жителей сообщать о возможных проблемах и предлагать свои идеи по улучшению благоустройства через официальные каналы связи.