Качество содержания детских площадок проверили на Весенней улице в Чехове

В рамках регулярного контроля по поручению главы муниципалитета Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин обошел дворы у домов № 32, № 30 и № 35 по Весенней улице. Дворники Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» убирали опавшую листву с газонов и поддерживали чистоту на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Их качественную работу отметил замруководителя муниципалитета.

Во время проверки выявили несколько недочетов в содержании спортивных и игровых элементов на детских площадках. Профильным специалистам поручили привести их в порядок, а также подготовить отчет о выполненных работах.

«Обход дворовых территорий - важная часть работы по повышению качества городской среды. Регулярные проверки состояния дворовых территорий дают возможность выявлять проблемы на ранней стадии и находить эффективные решения», - подчеркнул Алексей Родин.

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