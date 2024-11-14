14 ноября 2024, 19:55

Качество содержания детских площадок проверили на Весенней улице в Чехове

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Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин осмотрел качество содержания дворов по трем адресам на Весенней улице. Он также отметил высокую эффективность работы дворников.

В рамках регулярного контроля по поручению главы муниципалитета Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин обошел дворы у домов № 32, № 30 и № 35 по Весенней улице. Дворники Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» убирали опавшую листву с газонов и поддерживали чистоту на пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках. Их качественную работу отметил замруководителя муниципалитета.

Во время проверки выявили несколько недочетов в содержании спортивных и игровых элементов на детских площадках. Профильным специалистам поручили привести их в порядок, а также подготовить отчет о выполненных работах.

«Обход дворовых территорий - важная часть работы по повышению качества городской среды. Регулярные проверки состояния дворовых территорий дают возможность выявлять проблемы на ранней стадии и находить эффективные решения», - подчеркнул Алексей Родин.

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Благоустройство Чехов
14 ноября 2024, 20:55
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 ноября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Подмосковья в четверг, 14 ноября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, сложнее всего проехать я в сторону Московской области. Водители стоят в пробках на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
14 ноября 2024, 20:46
Детскую площадку у дома № 4 в поселке Любучаны обновят в 2025 году
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин приехал в поселок Любучаны, чтобы проверить дворы и общественные пространства населенного пункта. Площадку для детей возле дома № 4 отремонтируют в 2025 году.

Во время обхода руководитель муниципалитета обнаружил мусор и покрышки в палисадниках на улицах Заводской и Парковой. Он поручил сотрудникам «Чеховского благоустройства» привести территорию в порядок. Детской игровой площадке в районе дома № 4 необходим ремонт. Ее включат в перечень модернизируемых игровых комплексов на 2025 год.

Михаил Собакин также побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы. Горожан волновало содержание многоквартирных домов.

«Где-то требуется провести претензионную работу с Фондом капитального ремонта, где-то инициировать от администрации вхождение в программу капремонта. Работу в этом направлении возьмет на себя управляющая компания под контролем моего профильного заместителя», - сказал руководитель муниципалитета.

Также собравшихся беспокоило ненадлежащее состояние подвалов. Михаил Собакин поручил подрядчикам осмотреть адреса, где необходимо промыть канализацию, а также устранить засоры и подтопления.

Жители дома № 12 по на Заводской улице обратили внимание комиссии на отсутствие окон в подъезде после пожара. Их установят уже завтра.

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Благоустройство Чехов
14 ноября 2024, 20:25
Качество благоустройства трех улиц проверили в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Анна Кравцова проинспектировала дворы на трех улицах муниципалитета. Она осмотрела состояние дорог, тротуаров и площадок для сбора мусора.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Анна Кравцова обошла дворы у домов № 98, № 106, № 108, № 110 на Московской улице, вблизи домов № 16 и № 18 на улице Дружбы и осмотрела территорию у дома № 11 на Лопасненской.

По словам замглавы муниципалитета, она вместе с коллегами из администрации округа проверила состояние дорожного покрытия во дворах и качество содержания контейнерных площадок.

«Мы обратили внимание на места, где необходимо провести ремонт дорог, произвести уборку мусора, а также устранить неисправности освещения. Все выявленные недостатки передали в соответствующие службы администрации для исправления», - сказала Анна Кравцова.

Такие регулярные обходы помогают представителям администрации округа оперативно ликвидировать нарушения содержания дворовых территорий и общественных пространств.

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Благоустройство Чехов
14 ноября 2024, 19:46
Состояние тротуаров проверили у детского сада гимназии № 7 в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев осмотрел состояние дорожного покрытия на территории детского сада гимназии № 7. Проверку провели в связи с обращениями местных жителей.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев проверил качество укладки дорожного покрытия вблизи детсада гимназии № 7, отдельное внимание уделил подходам к зданию заведения. Осмотр территорий организовали для отработки обращений горожан через систему «Муниципальный центр управления регионом».

Все пешеходные дорожки вблизи учреждения образования обновили, там уложили свежее асфальтовое покрытие, которое соответствует всем санитарным нормам и правилам безопасности.

В конце проверки замруководителя муниципалитета передал несколько поручений руководству детского сада по содержанию территории.

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Благоустройство Чехов

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