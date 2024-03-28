Качество подготовки региональных дорог к весенним паводкам проверили в Мытищах

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Члены комиссии выявили несколько вопросов по качеству обслуживания территорий, примыкающих непосредственно к проезжей части. Также выявлены проблемы с состоянием остановочных пунктов.

В ближайшее время Мосавтодор приступит к очистке снега вдоль дорог. К 15 апреля обочины и дороги приведут в порядок. При стабилизации положительных температур проведут уборку и покраску остановочных павильонов.

Администрация активно контролирует состояние дорожной сети. Регулярные выездные проверки будут проводить для поддержания порядка на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».