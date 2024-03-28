28 марта 2024, 21:12

Качество подготовки региональных дорог к весенним паводкам проверили в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Глава Мытищ Юлия Купецкая совместно с сотрудниками Мосавтодора проверила качество региональных дорог, оценив их состояние перед наступлением весеннего периода. Инспекционные маршруты коснулись улиц: Пироговское шоссе, Олимпийский проспект, улица Мира, улица Силикатная и улица Угольная.

Члены комиссии выявили несколько вопросов по качеству обслуживания территорий, примыкающих непосредственно к проезжей части. Также выявлены проблемы с состоянием остановочных пунктов.

В ближайшее время Мосавтодор приступит к очистке снега вдоль дорог. К 15 апреля обочины и дороги приведут в порядок. При стабилизации положительных температур проведут уборку и покраску остановочных павильонов.

Администрация активно контролирует состояние дорожной сети. Регулярные выездные проверки будут проводить для поддержания порядка на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Дороги
28 марта 2024, 21:10
Жители Реутова задали свыше 100 вопросов на встрече с главой городского округа
Администрация Реутов г.о.
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Встреча с жителями Реутова прошла в формате выездной администрации. Участников встречи заинтересовал проект Evo, стартовавший в 2014 году.

Глава Реутова Филипп Науменко отметил, что местные жители интересовались переносом высоковольтной ЛЭП. Эта линия не только портит архитектурный облик наукограда, но и негативно влияет на здоровье жителей.

«Заверил жителей, что всегда остаюсь на их стороне. Для меня важно, чтобы им было комфортно, удобно и безопасно проживать в городе. Сделаю все возможное для сохранения зеленой зоны», - подчеркнул глава Реутова.

Филипп Науменко добавил, что также в ходе выездной администрации прозвучали вопросы по созданию комфортной и безопасной обстановки в городе. Также были вопросы от членов гаражных кооперативов. На следующей неделе застройщик и заместители главы округа проведут встречу для их решения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов
28 марта 2024, 21:08
Музыкант из Электростали Иван Бичурин стал лауреатом I степени на международном конкурсе
Администрация Электросталь г.о.
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Ученик Детской музыкальной школы в Электростали Иван Бичурин успешно выступил на I международном конкурсе фортепианного исполнительства им. О. А. Лебедевой. В состязаниях приняли участие свыше 130 участников.

Конкурс организован в честь Ольги Анатольевны Лебедевой, которой исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Она была профессором Нижегородской консерватории, известным методистом и автором важных трудов по теории исполнительства.

По итогам конкурса Иван Бичурин стал лауреатом I степени в своей возрастной группе в номинации «Фортепиано соло». Подготовкой молодого человека к соревнованиям занималась Ольга Супруненко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электросталь конкурсы
28 марта 2024, 21:06
Свыше 400 специалистов ОПК примут участие в форуме в Реутове
Администрация Реутов г.о.
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Форум «Взгляд молодежи на пути развития оборонно-промышленного комплекса» стартовал в Реутове. Об этом сообщили представители пресс-службы главы наукограда Филиппа Науменко.

В первый раз мероприятие прошло в 2019 году. Организаторами форума выступают «НПО машиностроения», Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России, а также корпорация Роскосмос, которая взяла на себя роль соорганизатора впервые в этом году.

В форуме примут участие свыше 400 специалистов, которые представляют 70 предприятий ОПК со всей России. Они обсудят планы на будущее и поделятся своими идеями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Наукоград Реутов
28 марта 2024, 20:22
Более 5 тысяч ям устранят в Подольске до конца года
Администрация Подольск г.о.
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Дорожные службы продолжают вести ремонт магистралей в Подмосковье после схода снега. Так, с начала недели специалисты провели ремонт по 12 адресам в Подольске. Среди них улицы Правды, Бородинская, Пионерская и другие.

Накануне также завершили работы на Пахринском проезде и рядом с домом № 32в на улице Юбилейная. Для устранения дефектов асфальтового покрытия использовали десять тон асфальтобетона.

Специалисты дорожных служб будут приводить в порядок дороги в микрорайонах, деревнях и поселках Подольска ежедневно. На этой неделе ремонт запланирован на Плещеевской улице, Нефтебазовском проезде и в других местах.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что до конца года дорожники устранят свыше 5,5 тысячи ям.

«Список составили по итогам инспектирования дорог сотрудниками территориальных отделов, а также по заявкам жителей», - подытожил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дороги

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