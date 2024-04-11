11 апреля 2024, 10:59

Качество питьевой воды проверили в Можайском округе

Телеканал «360»
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В Можайском округе провели масштабные исследования качества воды. Специалисты ресурсоснабжающей организации приступили к тщательному анализу воды, которая поступает непосредственно в дома жителей.

Для обеспечения максимальной точности исследований и избежания контаминации проб, процедура отбора проб воды включает этап обжига крана. Это позволяет исключить попадание посторонних бактерий в образцы.

Основным фокусом лабораторного исследования является определение биологического состава воды. Специалисты уделяют особое внимание выявлению колоний бактерий, которые могут представлять угрозу здоровью человека. Кроме того, проводится проверка на наличие химических примесей. По результатам последних анализов, пробы воды оказались чистыми.

На территории Можайского округа качество воды на каждом из 55 водозаборных узлов регулярно контролируют. Это гарантирует жителям доступ к чистой и безопасной питьевой воде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Исследования Можайск
11 апреля 2024, 11:34
Услугу по оформлению разрешений на охоту обновили в Подмосковье
Unsplash
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Услугу по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов оптимизировали на портале госуслуг в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Мы внедрили в нее умные сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в цифре», - подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Размер госпошлины за оформление разрешения составляет 650 рублей. Напомним, охота в Московской области разрешена в общедоступных угодьях. Также на региональном портале можно оформить охотничий билет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

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Госуслуги
11 апреля 2024, 11:30
Пенсионер из Балашихи написал икону для храма в Донбассе
Пресс-служба городского округа Балашиха
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Икону с изображением Георгия Победоносца передали одному из восстанавливаемых храмов в Донбассе. Автором работы является 73-летний пенсионер из Балашихи Евгений Пугачев.

По понедельникам и средам в Никольско-Архангельском парке Евгений Пугачев занимается с пенсионерами Балашихи северной ходьбой. Присоединиться к тренировкам может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доставке подарков от школьников Подмосковья в Донбасс.

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В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Евгений работает инструктором по ОФП и дыхательной гимнастике в спортивном клубе «Союз». Одновременно с этим вот уже 30 лет он пишет и реставрирует иконы. На его счету более 500 образов, которые находятся во многих храмах России.

Донбасс Балашиха
11 апреля 2024, 11:22
Подмосковная спортсменка выиграла 4 медали на чемпионатах России по горнолыжному спорту
Российская федерация горнолыжного спорта
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Подмосковная спортсменка Виталина Гирина выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды на чемпионатах России по горнолыжному спорту. Соревнования прошли с 15 марта по 7 апреля в Кабардино-Балкарской Республике, Сахалинской и Ленинградской областях.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсменка получила золото в дисциплине «параллельный слалом», а также показала лучший результат в «слалом-гиганте».

Вице-чемпионкой девушка стала в «слаломе», уступив сопернице из Москвы.

Кроме того, Виталина Гирина стала призером командных соревнований, получив бронзовую медаль. Еще одной бронзы спортсменка удостоилась на международном «Кубке Большого Вудъявра» в дисциплине «слалом-гигант».

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Спортсмены
11 апреля 2024, 11:18
Городской парк в Раменском победил на всероссийском конкурсе
Телеканал «360»
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Раменский парк слал победителем престижного конкурса среди парковых зон страны. На состязание пришло более 600 заявок из разных уголков России, представленных в 24 номинациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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Оценка проводилась по критериям общего состояния парка, наличия и качества инфраструктуры, популярности места среди посетителей и активности в социальных сетях.

После значительной реконструкции площадью 18,5 гектара, Раменский парк превратился в настоящий магнит для жителей и гостей округа, привлекая до 20 тысяч человек ежемесячно. Летом для посетителей заработает новый аттракцион - башня свободного падения высотой 13 метров.

«Та часть парка, которая еще не благоустроена вокруг озера и та часть, которая идет к Северке мы тоже хотим сделать эти зоны более комфортными. Обустроим зону для загара, преобразим часть, которая соединяет парк с озером, » - сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

После нового этапа благоустройства площадь парка вырастет до 35 гектар.

Этим летом парк предложит новую услугу - проведение выездных церемоний бракосочетания. Для регистрации выбрана смотровая беседка с видом на Борисоглебское озеро, а список желающих уже формируется.

Благоустройство Раменское

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