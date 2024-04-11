Качество питьевой воды проверили в Можайском округе

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Для обеспечения максимальной точности исследований и избежания контаминации проб, процедура отбора проб воды включает этап обжига крана. Это позволяет исключить попадание посторонних бактерий в образцы.

Основным фокусом лабораторного исследования является определение биологического состава воды. Специалисты уделяют особое внимание выявлению колоний бактерий, которые могут представлять угрозу здоровью человека. Кроме того, проводится проверка на наличие химических примесей. По результатам последних анализов, пробы воды оказались чистыми.

На территории Можайского округа качество воды на каждом из 55 водозаборных узлов регулярно контролируют. Это гарантирует жителям доступ к чистой и безопасной питьевой воде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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