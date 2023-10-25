Качество питания учеников проверили в гимназии № 17 в Королеве
Как и чем кормят детей, проверили в гимназии № 17 в Королеве. В этом году в меню столовой появилось несколько новинок: запеченная рыба, творожные запеканки, пельмени и наггетсы.
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По поручению главы городского округа Королев Игоря Трифонова вопрос школьного питания находится под особым контролем. Качества блюд проверяется еженедельно. В этот раз проверка прошла в гимназии № 17. Напомним, в этом году там сделали капитальный ремонт.
Меню в столовой гимназии оценил первый заместитель главы администрации городского округа Королев Сергей Иванов.
«Завтрак очень понравился - вкусно. Детишки, начальная школа, приходили на завтрак, им тоже это нравится. Качество питания на высоком уровне. Переговорили с поварами: очень удобно [готовить] в отремонтированном пищеблоке на новом оборудовании», - отметил Сергей Иванов.
В обновленную столовую гимназии № 17 на переменах прибегают примерно 250-300 школьников. Благодаря новому оборудованию повара успевают готовить на всех. Меню разработано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Главные условия - здоровое, полезное и сбалансированное питание.
Сегодня более 17 тысяч детей в школах Королева получают питание бесплатно - это ученики начальной школы и льготники.